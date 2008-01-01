Первый трансфер "Астаны" и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ

9 августа закрылось летнее трансферное окно в Казахстане. О последних переходах игроков рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
"Астана" на флажке отметилась приглашением первого новичка за летнее межсезонье, не считая вернувшихся
из аренды футболистов. Им стал 26-летний сербский защитник Урош Радакович
, которого северяне до конца года арендовали с правом выкупа у пражской "Спарты". Прошедший сезон легионер провел в аренде в российском "Оренбурге", в котором был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. В июле рыночная стоимость Радаковича, по данным Transfermarkt, выросла с 950 тысяч евро до одного миллиона.
При этом столичный клуб отправил в аренду в "Кайсар" 20-летнего игрока молодежной сборной Казахстана Динмухамеда Кашкена
. Кроме того, кызылординцы перед стартом в Лиге Европы подписали бывшего 31-летнего сербского полузащитника "Каспия" Александра Станисавлевича
. Наверное, главный тренер "волков" Стойчо Младенов хотел бы видеть в команде более сильных исполнителей, но в условиях нынешнего кризиса особо выбирать не приходится.
Состав "Окжетпеса" пополнили 27-летний украинский легионер Тарас Бондаренко
и 25-летний казахстанский защитник Григорий Сартаков
. Последнего вряд ли можно считать серьезным усилением, так как в последние сезоны был лишен игровой практики из-за травм. Скорее всего, для него это новый шанс реанимировать карьеру. А вот украинец должен помочь кокшетаусцам.
"Шахтер" заключил соглашение с 25-летним российским полузащитником Сосланом Такуловым
. В то же время из карагандинского клуба в "Тараз" перешел 28-летний казахстанский форвард Бауыржан Турысбек
.
Вдобавок в расположение таразцев вернулся 28-летний французский нападающий тоголезского происхождения Серж Ньюадзи
, который нынешний сезон начинал в "Каспии". В целом неплохое пополнение в атакующей линии получили южане.
Минувшей зимой "Каспий" покинул 35-летний российско-казахстанский полузащитник Кирилл Шестаков
, известный также по выступлениям за "Кайрат", "Актобе" и другие клубы премьер-лиги. Но летом он снова был дозаявлен за новичка КПЛ.
30-летние экс-игроки "Иртыша" Руслан Есимов
и Никита Калмыков
не смогли найти клубы в премьер-лиге. В итоге первый продолжит карьеру
в "Экибастузе" из первой лиги, а второй - в "Аксу" из второй лиги. Кстати, за "Аксу" будут играть
и другие воспитанники павлодарского футбола. Команда, между прочим, ставит перед собой задачу квалифицироваться в первую лигу по итогам нынешнего сезона.
Интересно, что из всех казахстанских клубов только "Ордабасы" никак не проявил себя в летний период дозаявок. Более подробно о других переходах можно узнать здесь
.
Отметим, что премьер-лига должна была возобновиться 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили
.
Таблица всех летних трансферов КПЛ