Сегодня, 10 августа, в Казахстане закрылось летнее трансферное окно. Об этом объявил официальныйПрофессиональной футбольной лиги (ПФЛК).Трансферное окно открылось для всех трех лиг 20 июля, а 9 августа период дозаявок был официально завершен.Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов премьер-лиги, первой и второй лиг были внесены в профайлы команд на официальном сайте ПФЛК.Напомним, премьер-лига, в которой прошли три тура, приостановлена, а первая и вторая лиги не успели стартовать из-за пандемии коронавируса. Возобновление КПЛ ожидается 18 августа.Дозаявлены: Султан Сагнаев (№ 66), Рамазан Каримов (№ 92);Отзаявлен: Динмухамед Кашкен;Дозаявлены: Александар Станисавлевич (Сербия, № 39), Динмухамед Кашкен (№ 61);Дозаявлены: Кирилл Шестаков (№ 18), Еркебулан Нургалиев (№ 11), Рафкат Аслан (№ 3), Максат Тайкенов (№ 19), Арман Нусип (№ 47);Дозаявлен: Уланбек Куанышбеков (№ 27);Дозаявлены: Бауыржан Турысбек (№ 28), Серж Ньюадзи (Франция, № 33);Дозаявлены: Сослан Такулов (Россия, № 5), Руслан Мингазов (Туркменистан, № 20), Айдос Таттыбаев (№ 10), Еркин Тапалов (№ 26).