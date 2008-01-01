"Шахтер" подписал российского футболиста
Защитник выступал в российской ПФЛ.
Карагандинский "Шахтер" подписал контракт с российским полузащитником Сосланом Такуловым, информирует официальный сайт клуба.
25-летний Такулов - воспитанник владикавказской спортшколы "Юность". В первое время выступал в первенстве республики, а затем несколько лет отыграл в командах из чемпионата Крыма.
На профессиональном уровне выступал в российской ПФЛ за ставропольское "Динамо" и раменский "Сатурн". Зимой 2019 года заключил соглашение с грузинским "Рустави".
Последним клубом футболиста был белорусский "Слуцк". В этом сезоне Такулов провел 15 матчей за клуб и забил один гол.