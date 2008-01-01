"Астана" отпустила казахстанца из академии "Атлетико" перед стартом в Лиге чемпионов

Он отправился в стан участника Лиги Европы.

Динмухамед Кашкен. Фото: ФК "Астана"
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Сегодня 22:22
Защитник "Астаны" и молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен перешел в кызылординский "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Обладатель Кубка Казахстана перед дебютом в Лиге Европы искал центрального защитника. Кашкен перешел на правах аренды. Ранее с "волками" отказался подписывать контракт экс-футболист "Кайрата" Тимур Рудосельский

20-летний Кашкен является воспитанником "Астаны", а в детстве занимался в академии мадридского "Атлетико" и выступал за одну из молодежных команд этого клуба. В 2018 году перешел в испанскую "Касабланку". Также в 2019 году он проходил просмотр во французском "Лионе".

Выступал за различные юношеские сборные Казахстана и выходил в финал Мемориала Гранаткина-2017 в составе команды U-17 в Санкт-Петербурге. Провел один матч за молодежную сборную страны в текущем отборочном цикле чемпионата Европы-2021.

Напомним, 18 или 19 августа "Астане" предстоит старт в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. В соперники казахстанцам жребий определил белорусский "Динамо-Брест".
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Сегодня 22:22
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