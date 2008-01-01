Участник Лиги Европы подписал легионера с безупречной статистикой в КПЛ

Бывший полузащитник "Каспия" Александр Станисавлевич
продолжит карьеру в кызылординском "Кайсаре"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
31-летний серб на днях покинул
клуб из Актау и решил попробовать свои силы в команде, которая выступит в квалификации Лиги Европы
. Станисавлевич уже прошел обряд посвящения в "Кайсаре".
Станисавлевич является воспитанником австрийского футбола, где и начинал свою карьеру. Также он выступал в чемпионатах Венгрии, родной Сербии и Греции.
В "Каспий" серб перешел в феврале этого года. Единственный матч за актауский клуб он провел против "Астаны" (2:3) и отметился забитым голом.