Участник Лиги Европы подписал легионера с безупречной статистикой в КПЛ

Полузащитник забил "Астане".

Александр Станисавлевич. Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:00
Бывший полузащитник "Каспия" Александр Станисавлевич продолжит карьеру в кызылординском "Кайсаре", сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний серб на днях покинул клуб из Актау и решил попробовать свои силы в команде, которая выступит в квалификации Лиги Европы. Станисавлевич уже прошел обряд посвящения в "Кайсаре".



Станисавлевич является воспитанником австрийского футбола, где и начинал свою карьеру. Также он выступал в чемпионатах Венгрии, родной Сербии и Греции.

В "Каспий" серб перешел в феврале этого года. Единственный матч за актауский клуб он провел против "Астаны" (2:3) и отметился забитым голом.
Метки:
Кайсар ФК Каспий КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:00
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