Покинувший казахстанский клуб ради РПЛ футболист провалил просмотр

Защитник вернется в Казахстан.

Лайонел Адамс. Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:30
Российский защитник Лайонел Адамс провалил просмотр в российском клубе и вернется в актауский "Каспий", сообщает Meta-ratings.kz.

Футболист ездил на просмотр в клуб российской премьер-лиги "Тамбов", однако его уровень игры не устроил тренерский штаб. Теперь Адамс намерен продолжить свою карьеру в Казахстане.

В конце июля 25-летний футболист покинул "Каспий", за который выступал в текущем сезоне КПЛ. В двух матчах Адамс отметился голевой передачей. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Ранее Адамс играл за российские "Енисей", "Волгу" (Тверь) и КАМАЗ, армянский "Бананц", испанскую "Серседу" и белорусскую "Ислочь". В 2011 году выступал за юношескую сборную России до 18 лет.
Метки:
Каспий КПЛ-2020 Премьер-лига России Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:30
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