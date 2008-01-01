Покинувший казахстанский клуб ради РПЛ футболист провалил просмотр

Российский защитник Лайонел Адамс
провалил просмотр в российском клубе и вернется в актауский "Каспий"
, сообщает Meta-ratings.kz
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Футболист ездил на просмотр в клуб российской премьер-лиги "Тамбов", однако его уровень игры не устроил тренерский штаб. Теперь Адамс намерен продолжить свою карьеру в Казахстане.
В конце июля 25-летний футболист покинул
"Каспий", за который выступал в текущем сезоне КПЛ. В двух матчах Адамс отметился голевой передачей. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
Ранее Адамс играл за российские "Енисей", "Волгу" (Тверь) и КАМАЗ, армянский "Бананц", испанскую "Серседу" и белорусскую "Ислочь". В 2011 году выступал за юношескую сборную России до 18 лет.