"Кайрат" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче

Алматинский "Кайрат"
одержал победу над шымкентским "Ордабасы"
в контрольном матче. Об этом информирует телеграм-канал "Гол емес".
Встреча команд состоялась в Алматы 7 августа и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Кайрата". Голами в составе победителей отметились воспитанники - полузащитник Адам Адахаджиев
и защитник Данияр Усенов
.
Накануне "Ордабасы" разгромил "Астану"
со счетом 4:1. Эта игра прошла также в Алматы, где команды собрались для подготовки к возобновлению сезона.
В начале августа "Кайрат" провел товарищеский матч с "Атырау"
(5:2). В той игре в составе алматинцев дебютировал Вагнер Лав
- бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.
Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы
Рестарт чемпионата Казахстана ожидается 18 августа. "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравшие на один матч меньше.