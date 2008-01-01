"Кайрат" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче

Алматинцы возглавляют КПЛ.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 18:50
Алматинский "Кайрат" одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в контрольном матче. Об этом информирует телеграм-канал "Гол емес".

Встреча команд состоялась в Алматы 7 августа и закончилась со счетом 2:0 в пользу "Кайрата". Голами в составе победителей отметились воспитанники - полузащитник Адам Адахаджиев и защитник Данияр Усенов.

Накануне "Ордабасы" разгромил "Астану" со счетом 4:1. Эта игра прошла также в Алматы, где команды собрались для подготовки к возобновлению сезона.

В начале августа "Кайрат" провел товарищеский матч с "Атырау" (5:2). В той игре в составе алматинцев дебютировал Вагнер Лав - бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.

Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы

Рестарт чемпионата Казахстана ожидается 18 августа. "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравшие на один матч меньше.
Метки:
Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
2
Сегодня 18:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»