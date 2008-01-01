"Ордабасы" разгромил "Астану" перед возобновлением КПЛ

Матч прошел в Алматы.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:00
Футболисты "Астаны" потерпели поражение от шымкентского "Ордабасы" в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.

Встреча состоялась накануне в Алматы и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Ордабасы".

Добавим, что в команды уже играли друг с другом в этом сезоне. Перенесенный матч в рамках 18-го тура КПЛ состоялся в Алматы и завершился вничью 1:1.

Ориентировочной датой рестарта премьер-лиги называется 17 августа. Помимо чемпионата, "Астане" предстоит сыграть в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 18/19 августа.
Метки:
Астана ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:00
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