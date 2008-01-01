"Ордабасы" разгромил "Астану" перед возобновлением КПЛ

Футболисты "Астаны"
потерпели поражение от шымкентского "Ордабасы"
в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz
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Встреча состоялась накануне в Алматы и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Ордабасы".
Добавим, что в команды уже играли друг с другом в этом сезоне. Перенесенный матч в рамках 18-го тура КПЛ состоялся в Алматы и завершился
вничью 1:1.
Ориентировочной датой рестарта премьер-лиги называется 17 августа. Помимо чемпионата, "Астане" предстоит сыграть в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 18/19 августа.