Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы

Появился предварительный календарь матчей с четвертого по седьмой туры казахстанской футбольной премьер-лиги, если сезон возобновится 18-го августа, сообщают Vesti.kz. Его в своем телеграм-канале опубликовал журналист Айдын Кожахмет.

Встречи пройдут в Алматы. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок. Все игры пройдут без зрителей.

4 тур

18 августа (вторник)

"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00

"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00

"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 21:00

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19 августа (среда)

"Шахтер" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00​

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5тур

21 августа (пятница)

"Ордабасы" - "Каспий", стадион Сегизбаева, 17:00

"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)

"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Кайсар" - "Жетысу", стадион Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00​

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6 тур

26 августа (среда)

"Тараз" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Каспий" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00​

"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 20:00​

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7 тур

29 августа (суббота)

"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00

"Окжетпес" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00

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30 августа (воскресенье)

"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00

"Астана" - "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион Жас Кыран, 20:00​

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Перенесенные на неопределенный срок матчи:

"Тобол" - "Астана", матч IV тура

"Кайрат" - "Астана", матч VI тура

"Тобол" - "Ордабасы", матч VI тура