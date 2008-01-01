Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы

Появился предварительный календарь матчей с четвертого по седьмой туры казахстанской футбольной премьер-лиги, если сезон возобновится 18-го августа, сообщают Vesti.kz. Его в своем телеграм-канале опубликовал журналист Айдын Кожахмет.
Встречи пройдут в Алматы. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок. Все игры пройдут без зрителей.
4 тур
18 августа (вторник)
"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 21:00
19 августа (среда)
"Шахтер" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00
5тур
21 августа (пятница)
"Ордабасы" - "Каспий", стадион Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00
22 августа (суббота)
"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Кайсар" - "Жетысу", стадион Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00
6 тур
26 августа (среда)
"Тараз" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Каспий" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00
"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 20:00
7 тур
29 августа (суббота)
"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00
"Окжетпес" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00
30 августа (воскресенье)
"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00
"Астана" - "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион Жас Кыран, 20:00
Перенесенные на неопределенный срок матчи:
"Тобол" - "Астана", матч IV тура
"Кайрат" - "Астана", матч VI тура
"Тобол" - "Ордабасы", матч VI тура