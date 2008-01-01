Экс-футболист "Ниццы" и юношеской сборной Франции определился с клубом в КПЛ

В текущем сезоне форвард провел всего два матча.

Серж Ньюадзи. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:26
Тоголезский нападающий Серж Ньюадзи может вернуться в "Тараз", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram. 

Текущий сезон Ньюадзи начинал в актауском "Каспии", который покинул после двух матчей. В 2019 году он забил восемь голов в 28 играх КПЛ за "Тараз". 

По данным Кожахмета, Ньюадзи покинул "Каспий" из-за зарплаты, которая теперь стала неподъемной для клуба. Актаусцы расстались с рядом игроков из-за сокращения бюджета

Таблица всех летних трансферов КПЛ

28-летний Ньюадзи начинал карьеру в родной "Ницце", за которую провел один матч в Кубке Франции. Затем он играл за болгарский ЦСКА, литовский "Жальгирис". турецкий "1461 Трабзон" и румынскую "Астру". Он имеет опыт выступлений в юношеской сборной Франции (до 18 лет) в товарищеских турнирах. 
Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Каспий Футбольные трансферы Франция
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:26
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