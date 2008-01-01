Экс-футболист "Ниццы" и юношеской сборной Франции определился с клубом в КПЛ

Тоголезский нападающий Серж Ньюадзи
может вернуться в "Тараз
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram.
Текущий сезон Ньюадзи начинал в актауском "Каспии
", который покинул после двух матчей. В 2019 году он забил восемь голов в 28 играх КПЛ за "Тараз".
По данным Кожахмета, Ньюадзи покинул
"Каспий" из-за зарплаты, которая теперь стала неподъемной для клуба. Актаусцы расстались с рядом игроков из-за сокращения бюджета
.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
28-летний Ньюадзи начинал карьеру в родной "Ницце", за которую провел
один матч в Кубке Франции. Затем он играл за болгарский ЦСКА, литовский "Жальгирис". турецкий "1461 Трабзон" и румынскую "Астру". Он имеет опыт выступлений
в юношеской сборной Франции (до 18 лет) в товарищеских турнирах.