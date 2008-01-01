Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб

В КПЛ-2020 он успел забить "Кайрату".

Бауыржан Турысбек. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:11
Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может перейти в "Тараз", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram

У 28-летнего футболиста также было предложение от актауского "Каспия", но он склоняется к трансферу в команду Владимира Никитенко. Ожидается, что контракт будет заключен до конца сезона. 

Таблица всех трансферов КПЛ 

В июле Турысбек покинул "Шахтер". В карагандинский клуб он перешел зимой и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив "Кайрат" (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.

Также в карьере уроженца Алматы были "Тобол", "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:11
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