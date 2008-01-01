Футболист сборной Казахстана выбрал новый клуб

Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек
может перейти в "Тараз
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram
.
У 28-летнего футболиста также было предложение
от актауского "Каспия", но он склоняется к трансферу в команду Владимира Никитенко
. Ожидается, что контракт будет заключен до конца сезона.
Таблица всех трансферов КПЛ
В июле Турысбек покинул "Шахтер
". В карагандинский клуб он перешел зимой и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив
"Кайрат" (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.
Также в карьере уроженца Алматы были "Тобол", "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.