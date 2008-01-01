Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия "Иртыша"

Бывший главный тренер "Иртыша" и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в интервью Pavlodarnews.kz
рассказал о плане по возвращению в Павлодар премьер-лиги.
Он встретился с руководством областной федерации и начал работу в "Аксу" из второй лиги. Клуб усилили несколько известных воспитанников павлодарского футбола, которые играли за "Иртыш".
"Один из вариантов скорейшего возвращения большого футбола в Павлодар, который обсуждался - это возрождение "Аксу" и решение выхода из второй лиги в первую и далее - в премьер-лигу, - говорит Байсуфинов. - Наша задача - в кратчайшие сроки вернуть большой футбол в Павлодар. Мы, конечно, заинтересованы в этом и готовы взяться за это дело и приложить для этого максимум усилий.
Основной упор сделан на павлодарских футболистов. Мы не должны забывать о своих болельщиках и том, что павлодарский футбол существует. Поэтому мы провели определенную селекционную работу и пригласили ряд опытных игроков, плюс в команде есть молодые, перспективные футболисты, на которых необходимо обратить внимание и с которыми мы будем работать, повышая их уровень мастерства".
Стало известно, сколько денег получил "Иртыш" за последние пять лет
Ранее стало известно
, что перед "Аксу", который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит
45 миллионов тенге.
Из-за пандемии коронавируса старт второй лиги отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате.
Напомним, что 31 мая "Иртыш" объявил
о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем. Результаты матчей павлодарского клуба были аннулированы.