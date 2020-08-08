Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия "Иртыша"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции ЛЧ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия "Иртыша"

Сделать это хотят с помощью местных футболистов.

Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия "Иртыша"
Талгат Байсуфинов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Бывший главный тренер "Иртыша" и сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в интервью Pavlodarnews.kz рассказал о плане по возвращению в Павлодар премьер-лиги. 

Он  встретился с руководством областной федерации и начал работу в "Аксу" из второй лиги. Клуб усилили несколько известных воспитанников павлодарского футбола, которые играли за "Иртыш".  

"Один из вариантов скорейшего возвращения большого футбола в Павлодар, который обсуждался - это возрождение "Аксу" и решение выхода из второй лиги в первую и далее - в премьер-лигу, - говорит Байсуфинов. - Наша задача - в кратчайшие сроки вернуть большой футбол в Павлодар. Мы, конечно, заинтересованы в этом и готовы взяться за это дело и приложить для этого максимум усилий.

Основной упор сделан на павлодарских футболистов. Мы не должны забывать о своих болельщиках и том, что павлодарский футбол существует. Поэтому мы провели определенную селекционную работу и пригласили ряд опытных игроков, плюс в команде есть молодые, перспективные футболисты, на которых необходимо обратить внимание и с которыми мы будем работать, повышая их уровень мастерства". 

Стало известно, сколько денег получил "Иртыш" за последние пять лет

Ранее стало известно, что перед "Аксу", который представляет одноименный город в Павлодарской области, будет стоять задача пробиться в первую лигу в этом сезоне. Бюджет команды составит 45 миллионов тенге.  

Из-за пандемии коронавируса старт второй лиги отложен на неопределенный срок. Турнир может пройти в усеченном формате.

Напомним, что 31 мая "Иртыш" объявил о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем. Результаты матчей павлодарского клуба были аннулированы. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Иртыш ФК КПЛ-2020 Байсуфинов Талгат Первая лига Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:12
Футбол

Байсуфинов рассказал о плане по возвращению Павлодара в КПЛ после снятия "Иртыша"
Сегодня
15:57
Футбол

"Астана" объявила срок контракта и номер нового легионера
Сегодня
14:41
Футбол

Новичок КПЛ отзаявил выпускника "Ниццы"
Сегодня
01:30
Футбол

Экс-защитник двух итальянских клубов официально стал игроком "Астаны"
Сегодня
01:14
Футбол

Казахстанский футболист дебютировал за новый клуб через пять месяцев после скандального ухода из "Кайрата"
Вчера
23:45
Футбол

"Астана" подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России
Вчера
23:28
Футбол

"Покинул зону комфорта". Экс-тренер сборной Казахстана оценил переход Сейдахмета в "Жетысу"
Вчера
23:05
Футбол

"Окжетпес" объявил о подписании четырех защитников из казахстанских клубов
Вчера
22:46
Футбол

"Если не предпринять усилия сейчас, завтра мы "уроним" клуб, как "Иртыш". Директор "Каспия" - о сокращении бюджета
Вчера
21:33
Футбол

Как может измениться атака "Жетысу" с приходом Сейдахмета
Вчера
20:47
Футбол

Экс-лидер "Иртыша" оценил перспективы казахстанского футболиста в сербском клубе
Вчера
20:11
Футбол

Экс-игрок "Шахтера" и "Кайсара" перешел в украинский клуб
Вчера
19:31
Футбол

Казахстанский футболист после скандального ухода из "Кайрата" близок к трансферу в российский клуб
Вчера
18:34
Футбол

Второго Зинченко из Сейдахмета не вышло - российские СМИ
Вчера
16:55
Футбол

От Булешева до Исаэля. Как выступали "десятки" в "Кайрате" до Сейдахмета
Вчера
16:06
Футбол

Когда трансферное окно держится на двух клубах. Обзор летних переходов игроков в КПЛ
Вчера
15:01
Футбол

Клуб РПЛ обратил внимание на игрока "Астаны" и сборной Казахстана
Вчера
13:57
Футбол

"Он потерял свою фишку в "Кайрате". Специалист - об уходе Сейдахмета в "Жетысу"
Вчера
13:20
Футбол

Казахстанский футболист перешел в зарубежный клуб и сыграет в еврокубках
Вчера
07:56
Футбол

Нидерландский футболист рассказал о предложении из Казахстана
6 августа
22:24
Футбол

Экс-спортдиректор "Окжетпеса" ответил на обвинения экс-игрока сборной Грузии в шантаже на 50 тысяч долларов
6 августа
21:46
Футбол

"Мой отец защищал цвета этого клуба". Экс-легионер "Иртыша" объяснил выбор "Шахтера""
6 августа
21:10
Футбол

Еркебулан Сейдахмет представлен в новом клубе
6 августа
19:09
Футбол

Ездивший на просмотр в "Тоттенхэм" футболист нашел новый клуб в КПЛ
6 августа
18:51
Футбол

Экс-игрок сборной Грузии заявил о практике отката в 50 тысяч долларов тренеру в казахстанском клубе
6 августа
18:19
Футбол

Коронавирус и вылет в ФНЛ. Как Куат пережил худшие полгода в карьере
6 августа
17:57
Футбол

Погасла еще одна звездочка? Почему Сейдахмет провалился в "Кайрате"
6 августа
16:42
Футбол

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
6 августа
15:57
Футбол

Я долетел до Алматы, но меня не пустили в Казахстан - австрийский футболист об уходе из "Тараза"
6 августа
11:54
Футбол

Неудачный опыт. Почему футболист сборной Казахстана передумал переходить в "Астану"
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика