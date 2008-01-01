"Астана" объявила срок контракта и номер нового легионера

Сербский защитник Урош Радакович
подписал контракт с "Астаной
", сообщает официальный сайт
клуба.
Соглашение рассчитано на полгода. В "Астане" Радакович будет играть
на правах аренды - права на его трансфер принадлежали чешской "Спарте". В новой команде он получил четвертый номер.
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26-летний Радакович прошедший сезон провел в аренде в российском "Оренбурге", за который забил один гол в 15 матчах. Ранее в его карьере также были чешская "Сигма", итальянские "Новара" и "Болонья" и сербский "Пролетер".
В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.