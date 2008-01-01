"Астана" объявила срок контракта и номер нового легионера

Ранее он играл в России, Чехии и Италии.

Урош Радакович. Фото: ФК "Спарта"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:57
Сербский защитник Урош Радакович подписал контракт с "Астаной", сообщает официальный сайт клуба. 

Соглашение рассчитано на полгода. В "Астане" Радакович будет играть на правах аренды - права на его трансфер принадлежали чешской "Спарте". В новой команде он получил четвертый номер.

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26-летний Радакович прошедший сезон провел в аренде в российском "Оренбурге", за который забил один гол в 15 матчах. Ранее в его карьере также были чешская "Сигма", итальянские "Новара" и "Болонья" и сербский "Пролетер". 

В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.
Метки:
Астана ФК Премьер-лига России КПЛ-2020 Радакович Урош Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:57
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