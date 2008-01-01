Новичок КПЛ отзаявил выпускника "Ниццы"

В нынешнем сезоне он провел две игры.

Серж Ньюадзи. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:41
Французский футболист тоголезского происхождения Серж Ньюадзи покинул "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт ПФЛК.

Таким образом, 28-летний легионер стал седьмым игроком, которого отзаявил актауский клуб. Ранее в списке "отказников" числились Боян Ковачевич, Карам Султанов, Еркин Тапалов, Султан Сагнаев, Айдос Таттыбаев и Рамазан Каримов.

Ньюадзи - выпускник "Ниццы", но ни в основу, ни даже в дубль французского клуба ему попасть не удалось.

В "Каспий" перешел в зимнее трансферное окно, тогда как в предыдущем сезоне играл за "Тараз". В КПЛ-2020 форвард провел две игры, результативными действиями не отметился.

Чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили.

Таблица всех летних трансферов КПЛ-2020
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