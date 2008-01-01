Экс-защитник двух итальянских клубов официально стал игроком "Астаны"

Казахстан стал пятой страной в его карьере.

Урош Радакович. Фото: ФК "Спарта"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 01:30
Чешская "Спарта" на официальном сайте объявила о переходе сербского защитника Уроша Радаковича в "Астану". 

26-летний Радакович проведет в казахстанском клубе ближайшие шесть месяцев. После этого срока у "Астаны" будет опция выкупа. Контракт серба со "Спартой" рассчитан до 30 июня 2021 года. 

Прошедший сезон Радакович также провел в аренде, забив один гол в 15 матчах за российский "Оренбург", где был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. Оба игрока пропустили концовку чемпионата из-за коронавируса, а их команда вылетела из премьер-лиги. 

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За "Спарту" Радакович выступает с 2018 года, а до этого он три сезона играл в чемпионате Чехии за "Сигму". Также в карьере защитника были "Болонья" и "Новара", за которые он играл в Кубке Италии и Серии Б, а на родине серб выступал за "Пролетер" из Нови-Сада. 

В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро. 
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Астана ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Куат Исламбек Чехия Италия Премьер-лига России Радакович Урош
Казахстан(футбол) КПЛ
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