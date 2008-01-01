"Астана" подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России

Сербский защитникстал игроком "", сообщаетПо данным источника, чемпионы Казахстана взяли 26-летнего Радаковича у чешской "Спарты" в аренду до конца этого года. Клубы пока не подтверждали сделку.Прошедший сезон Радакович провел в аренде в российском "", где был одноклубником хавбека сборной Казахстана. Оба игрока пропустили концовку чемпионата из-за коронавируса, а их команда вылетела из премьер-лиги.В РПЛ Радакович провел 15 матчей и забил один гол. В "Спарту" он перешел в 2018 году, а до этого играл в чемпионате Чехии за "Сигму". Также в карьере защитника были "Болонья" и "Новара", за которые он играл в Кубке Италии и Серии Б, а на родине серб выступал за "Пролетер" из Нови-Сада.В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.