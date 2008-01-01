"Астана" подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России

В последней своей команде он играл с казахстанцем.

Урош Радакович. Фото: ФК "Спарта"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:45
Сербский защитник Урош Радакович стал игроком "Астаны", сообщает Transfermarkt

По данным источника, чемпионы Казахстана взяли 26-летнего Радаковича у чешской "Спарты" в аренду до конца этого года. Клубы пока не подтверждали сделку. 

Прошедший сезон Радакович провел в аренде в российском "Оренбурге", где был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. Оба игрока пропустили концовку чемпионата из-за коронавируса, а их команда вылетела из премьер-лиги. 

Таблица всех летних трансферов КПЛ

В РПЛ Радакович провел 15 матчей и забил один гол. В "Спарту" он перешел в 2018 году, а до этого играл в чемпионате Чехии за "Сигму". Также в карьере защитника были "Болонья" и "Новара", за которые он играл в Кубке Италии и Серии Б, а на родине серб выступал за "Пролетер" из Нови-Сада. 

В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро. 
Метки:
Астана ФК Оренбург ФК Премьер-лига России Куат Исламбек Футбольные трансферы Италия Сербия КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»