"Астана" подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России

Сербский защитник Урош Радакович
стал игроком "Астаны
", сообщает Transfermarkt
.
По данным источника, чемпионы Казахстана взяли 26-летнего Радаковича у чешской "Спарты" в аренду до конца этого года. Клубы пока не подтверждали сделку.
Прошедший сезон Радакович провел в аренде в российском "Оренбурге
", где был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата
. Оба игрока пропустили концовку чемпионата из-за коронавируса, а их команда вылетела из премьер-лиги.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
В РПЛ Радакович провел 15 матчей и забил один гол. В "Спарту" он перешел в 2018 году, а до этого играл в чемпионате Чехии за "Сигму". Также в карьере защитника были "Болонья" и "Новара", за которые он играл в Кубке Италии и Серии Б, а на родине серб выступал за "Пролетер" из Нови-Сада.
В прошлом Радакович играл за юношеские и молодежную сборные Сербии. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 1 миллион евро.