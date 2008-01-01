Экс-лидер "Иртыша" оценил перспективы казахстанского футболиста в сербском клубе

Он считает, что зарубежный опыт в любом случае пойдет на пользу игроку.

Изат Кульжанов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:47
Экс-полузащитник "Иртыша", "Акжайыка" и "Тараза" Предраг Говедарица в интервью Irbistv.kz оценил перспективы казахстанца Изата Кульжанова в сербском клубе "Раднички" из Пирота. 

Контракт Кульжанов подписал в июле и уже успел провести несколько товарищеских матчей. Команда казахстанца выступает в первой лиге - это второй уровень чемпионата Сербии после суперлиги. 

35-летний Говедарица прошедший сезон как раз провел в первой лиге. В Казахстане же он выступал с 2010 по 2018 годполучить местное гражданство.

"Первая лига здесь ничем не уступает высшей. Даже многие сейчас из команд первой лиги лучше, чем те, кто бьется за выживание в высшей, - считает Говедарица. - Конечно, для Изата это жизненный опыт. Если он будет хорошо биться и играть - вообще будет супер.

У нас школа хорошая - "Црвена Звезда", "Партизан". Четыре лучших команды мира по молодым футболистам. Помню Максима Федина, он даже был на предсезонке с нами в 2012 и 2013 годах. Потом я его уже здесь встретил, четвертьфинал Кубка мы играли. Он за "Спартак Субботца" играл. Вышел на замену, но хорошо сыграл. Видно было, что пацан хороший".

Отметим, что Кульжанов - воспитанник "Иртыша", но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах. 



Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной. В 2014 году четыре матча за "Раднички Ниш" провел форвард Бауыржан Турысбек, а в 2015-м Максим Федин выходил в шести турах за "Спартак Суботица". 
Метки:
Иртыш ФК Акжайык ФК КПЛ-2020 Тараз ФК Сербия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:47
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