"Он потерял свою фишку в "Кайрате". Специалист - об уходе Сейдахмета в "Жетысу"

Известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов считает, что аренда в "Жетысу" пойдет на пользу Еркебулану Сейдахмету. По его словам, она должна помочь игроку вернуть свою индивидуальность, которую растерял в "Кайрате". Вот что он по этому поводу рассказал корреспонденту Vesti.kz.



- Когда он покупался у "УФы", был расчет на то, что парень заиграет. К сожалению, Сейдахмет проиграл конкуренцию. Его последние игры за "Кайрат" получились неубедительными. На него возлагались большие надежды, которые он в виду своего возраста не оправдал. Хотя в 20 лет должен был уже проявить себя. Возможно не выдержал пресса, давления, обрушившуюся на него популярность.



Поэтому я думаю, что он правильно поступил, попросившись в аренду в другую команду. Надо играть, а не сидеть на лавке и ждать у моря погоды. Все-таки игровая практика может помочь ему реанимировать карьеру. Главное теперь, чтобы он и в "Жетысу" не разочаровал и показал себя с хорошей стороны, - отметил Есмагамбетов.



- Подходит ли "Жетысу" ему по стилю игры?



- Знаете, какое качество Сейдахмет растерял в "Кайрате"? Индивидуальность! Он славился тем, что был способен в одиночку обыграть нескольких соперников и этим самым обострить ситуацию у ворот соперника, принимал нестандартные решения. В алматинском клубе Еркебулан перестал это делать и сразу оказался невостребованным. Скорее всего, тут было много факторов - игра с высоким прессингом и требование более авторитетных партнеров играть в быстрый футбол в одно-два касания. В "Жетысу" он может вернуть себе эту фишку, так как команда обычно играет "вторым номером", вследствие чего Сейдахмету будет представляться возможность брать игру на себя, идти в обыгрыш, обострять. Для игрока его амплуа не бывает игры в одно-два касания. Необходимо уметь пользоваться своим козырем. А обыгрыш и есть ценное качество Сейдахмета. И его нельзя терять, несмотря на то, что футбол поменялся.



Отметим, что Сейдахмет сам попросился в аренду в "Жетысу". Правами на него обладает "Кайрат", в который он перешел из "Уфы" в 2019 году. За всеми переходами игроков можно следить по нашей "Таблице трансферов КПЛ".