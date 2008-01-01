От Булешева до Исаэля. Как выступали "десятки" в "Кайрате" до Сейдахмета

Полузащитник "Кайрата"
атакующего плана Еркебулан Сейдахмет
на правах аренды отправился
в талдыкорганский "Жетысу"
. Игрок числился в алматинском клубе под сакральным для футбола десятым номером. Корреспондент Vesti.kz
вспомнил, кто в последнее время играл в "Кайрате" с "десяткой" на спине и пришел к выводу, что Еркош - один из самых блеклых футболистов среди них.
В казахстанской премьер-лиге с 2003 года было введено правило о постоянных номерах в сезоне. С этого момента футболки с номером "10" в "Кайрате" носили шесть игроков.
Самое продолжительное время "десяткой" владел форвард Алибек Булешев
- шесть сезонов (2003-2008). За это время он провел в КПЛ 129 матчей и забил 55 голов. В том числе в 2004 году, когда "Кайрат" в последний раз становился чемпионом - Булешев забил 14 мячей в 36 играх, став одним из лучших бомбардиров команды.
Отметим, что в 2007 году Булешев на полсезона уезжал в "Актобе", в это время под десятым номером в "Кайрате" выступал нападающий Даурен Кусаинов
, который провел 15 матчей в КПЛ, но забитыми мячами не отметился. Булешев вернулся, вернул себе этот номер - и тоже сыграл 15 встреч без голов.
В 2009 году алматинский клуб из-за финансовых трудностей провел в первой лиге. На следующий год, после возвращения в премьер-лигу, под десятым номером в клубе выступал форвард Драган Джурджевич
. Он провел 28 матчей и забил два гола. Серб некоторое время даже играл на позиции центрального защитника.
В сезонах-2011 и 2012 "десятку" в "Кайрате" носил полузащитник Руслан Балтиев.
В первый год рекордсмен сборной Казахстана
по забитым голам провел за команду 19 матчей и отличился двумя взятиями ворот. В 2012 году, когда началось возрождение алматинского клуба, на тот момент 34-летний Балтиев из-за травм проявил себя не так ярко (всего три матча в КПЛ) и был вынужден завершить карьеру.
В 2013 и 2014 году "десятку" на смену номеру "30", под которым он выступал до этого, выбрал хорватский полузащитник Йосип Кнежевич
. Футболист за два сезона показал высокую результативность, забив в общей сложности 16 мячей в 47 играх в чемпионате Казахстана.
С 2015 года майка с числом десять перешла к бразильскому вингеру Исаэлю Барбозе
, который ранее выступал за "Кайрат" под номером "31".
Исаэль, выступая с "десяткой" на спине ,суммарно за четыре сезона провел в КПЛ 116 матчей, отличившись 33 раза.
В 2019 году этот номер достался Сейдахмету, который сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол. Последний раз в премьер-лиге казахстанец выходил на поле 30 июня прошлого года в победном матче с "Астаной" (2:0). А, если считать в целом, то Сейдахмет не играл в официальных встречах на протяжении года. 1 августа 2019 он провел за алматинцев 90 минут в матче квалификации Лиги Европы против израильского "Хапоэля Беэр-Шева" (1:1).
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20-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".