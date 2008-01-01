Еркебулан Сейдахмет представлен в новом клубе

Форвард "Кайрата" определился с номером.

Еркебулан Сейдахмет. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:10
Талдыкорганский "Жетысу" представил своего новичка - нападающего Еркебулана Сейдахмета из "Кайрата". 

Форвард будет выступать за семиреченцев на правах аренды до конца сезона. Ранее "Кайрат" сообщил, что Сейдахмет попросил клуб отпустить его для получения игровой практики. 



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19-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он перешел в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз". 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:10
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