Еркебулан Сейдахмет представлен в новом клубе
Форвард "Кайрата" определился с номером.
Еркебулан Сейдахмет. Фото: ФК "Кайрат"©
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Талдыкорганский "
Жетысу
" представил своего новичка - нападающего
Еркебулана Сейдахмета
из "
Кайрата
".
Форвард будет выступать за семиреченцев на правах аренды до конца сезона. Ранее "Кайрат"
сообщил
, что Сейдахмет попросил клуб отпустить его для получения игровой практики.
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19-летний Сейдахмет в текущем сезоне не выходил на поле. Он
перешел
в "Кайрат" летом 2019 года - алматинцы купили его за 300 тысяч у российской "Уфы". Также в карьере форварда были болгарский "Левски" и "Тараз".
Метки:
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