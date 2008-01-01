Ездивший на просмотр в "Тоттенхэм" футболист нашел новый клуб в КПЛ

Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов
подписал контракт с "Шахтером
", сообщает журналист Айдын Кожахмет
в Instagram
.
В карагандинской команде Мингазов заменит своего экс-одноклубника по "Иртышу" Жереми Манзорро
- вчера, 5 августа, француз перешел
в "Тобол". Детали соглашения пока не уточняются.
28-летний Мингазов пополнил "Иртыш" прошлым летом. В 11 матчах КПЛ-2019 он забил два гола и отдал три ассиста. В текущем чемпионате туркмен провел два игры и стал свободным агентом в конце мая, когда его клуб снялся с КПЛ.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
До Казахстана Мингазов выступал в Чехии за "Славию", с которой становился чемпионом, "Пршибрам", "Младу-Болеслав" и "Яблонец". Также в его карьере были латвийский "Сконто" и родной "Ашхабад". В 2013 году Мингазов ездил
на просмотр в английский "Тоттенхэм".