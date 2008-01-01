Ездивший на просмотр в "Тоттенхэм" футболист нашел новый клуб в КПЛ

Он заменит своего экс-одноклубника.

Руслан Мингазов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:09
Полузащитник сборной Туркменистана Руслан Мингазов подписал контракт с "Шахтером", сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram

В карагандинской команде Мингазов заменит своего экс-одноклубника по "Иртышу" Жереми Манзорро - вчера, 5 августа, француз перешел в "Тобол". Детали соглашения пока не уточняются. 

28-летний Мингазов пополнил "Иртыш" прошлым летом. В 11 матчах КПЛ-2019 он забил два гола и отдал три ассиста. В текущем чемпионате туркмен провел два игры и стал свободным агентом в конце мая, когда его клуб снялся с КПЛ.

Таблица всех летних трансферов КПЛ

До Казахстана Мингазов выступал в Чехии за "Славию", с которой становился чемпионом, "Пршибрам", "Младу-Болеслав" и "Яблонец". Также в его карьере были латвийский "Сконто" и родной "Ашхабад". В 2013 году Мингазов ездил на просмотр в английский "Тоттенхэм". 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:09
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