Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство

Костанайцам будет легче, чем конкурентам.

Жереми Манзорро стал игроком "Тобола"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:23
Костанайский "Тобол", подписавший накануне французского вингера Жереми Манзорро, продолжает обозначать себя в качестве претендента на самые высокие места в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему новые игроки могут помочь команде Григория Бабаяна в борьбе за чемпионство в этом году.

"Тобол" - один из самых активных в летний трансферный период клубов. Причем, костанайцы не делают массовых подписаний футболистов для количества, а предпочитают действовать точечно.

В атаке клуб "Тобол" произвел закономерные рокировки, пригласив на место вернувшегося в бельгийский "Зюлте Варегем" грузина Луки Зарандии, который был в аренде, Манзорро и экс-игрока "Иртыша" Карлоса Фонсеку. Оба в прошлом сезоне играли в павлодарском клубе и забили на двоих восемь голов в премьер-лиге: два - Фонсека и шесть - Манзорро (лучший бомбардир клуба в сезоне).

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В стартовавшем сезоне француз уже будучи игроком карагандинского "Шахтера" отметился одним голом в трех матчах, став одним из трех игроков, отличившихся на старте КПЛ.

Кстати, еще один бомбардир "Шахтера" в этом сезоне Бауыржан Турысбек тоже может вернуться в Костанай, где выступал в 2018 и 2019 годах. Хотя "Тобол" опроверг достоверность этой информации.

Что касается Фонсеки, то португалец, если не считать аннулированные результаты павлодарцев, снявшихся с КПЛ из-за финансовых проблем, был единственным автором гола в "Иртыше" в нынешнем сезоне. Вообще, Фонсека с 2015 года выступал в составе пятикратных чемпионов Казахстана, зарекомендовав себя одним из ключевых игроков клуба.

Кроме того, вполне вероятно, что в костанайском клубе дождутся атакующего полузащитника из Хорватии Ивана Пешича. Он выступал в Казахстане за "Шахтер" и "Кайсар".

Теперь, даже если Турысбек и Пешич не станут игроками "Тобола", в Костанае накапливается приличный атакующий потенциал и глубина состава. У форвардов Романа Муртазаева, Сенина Себаи и Оралхана Омиртаева имеется внушительная поддержка в лице перечисленных Фонсеки и Манзорро, а также ориентированных на атаку Руслана Валиуллина, Серикжана Мужикова, и Азата Нургалиева.

В общем и целом, костанайцы представляют собой грозную силу, к тому же "Тобол" не обременен в этом сезоне участием в еврокубках, в отличие от своих конкурентов, которые, скорее всего, начнут новый сезон в ЛЧ и ЛЕ, так и не дождавшись рестарта премьер-лиги.

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Напомним, "Тобол" делит третье место с "Астаной", набрав семь очков после трех туров. Костанайцы, наряду со столичным клубом и "Кайсаром", еще не проигрывали в премьер-лиге нынешнего сезона. С полной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.

Добавим, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре, появился даже календарь на ближайшие четыре тура.
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Вчера 23:23
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