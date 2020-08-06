Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство

Костанайский "Тобол"
, подписавший
накануне французского вингера Жереми Манзорро
, продолжает обозначать себя в качестве претендента на самые высокие места в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, почему новые игроки могут помочь команде Григория Бабаяна
в борьбе за чемпионство в этом году.
"Тобол" - один из самых активных в летний трансферный период клубов. Причем, костанайцы не делают массовых подписаний футболистов для количества, а предпочитают действовать точечно.
В атаке клуб "Тобол" произвел закономерные рокировки, пригласив на место вернувшегося
в бельгийский "Зюлте Варегем" грузина Луки Зарандии
, который был в аренде, Манзорро и экс-игрока "Иртыша" Карлоса Фонсеку
. Оба в прошлом сезоне играли в павлодарском клубе и забили на двоих восемь голов в премьер-лиге: два - Фонсека и шесть - Манзорро (лучший бомбардир клуба в сезоне).
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В стартовавшем сезоне француз уже будучи игроком карагандинского "Шахтера" отметился одним голом в трех матчах, став одним из трех игроков, отличившихся на старте КПЛ.
Кстати, еще один бомбардир "Шахтера" в этом сезоне Бауыржан Турысбек
тоже может вернуться
в Костанай, где выступал в 2018 и 2019 годах. Хотя "Тобол" опроверг
достоверность этой информации.
Что касается Фонсеки, то португалец, если не считать аннулированные результаты павлодарцев, снявшихся с КПЛ из-за финансовых проблем, был единственным автором гола в "Иртыше" в нынешнем сезоне. Вообще, Фонсека с 2015 года выступал в составе пятикратных чемпионов Казахстана, зарекомендовав себя одним из ключевых игроков клуба.
Кроме того, вполне вероятно, что в костанайском клубе дождутся
атакующего полузащитника из Хорватии Ивана Пешича
. Он выступал в Казахстане за "Шахтер" и "Кайсар".
Теперь, даже если Турысбек и Пешич не станут игроками "Тобола", в Костанае накапливается приличный атакующий потенциал и глубина состава. У форвардов Романа Муртазаева
, Сенина Себаи
и Оралхана Омиртаева
имеется внушительная поддержка в лице перечисленных Фонсеки и Манзорро, а также ориентированных на атаку Руслана Валиуллина
, Серикжана Мужикова
, и Азата Нургалиева
.
В общем и целом, костанайцы представляют собой грозную силу, к тому же "Тобол" не обременен в этом сезоне участием в еврокубках, в отличие от своих конкурентов, которые, скорее всего, начнут новый сезон в ЛЧ и ЛЕ, так и не дождавшись рестарта премьер-лиги.
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Напомним, "Тобол" делит третье место с "Астаной", набрав семь очков после трех туров. Костанайцы, наряду со столичным клубом и "Кайсаром", еще не проигрывали в премьер-лиге нынешнего сезона. С полной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь
.
Добавим, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре, появился
даже календарь на ближайшие четыре тура.
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