Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство

Костанайцам будет легче, чем конкурентам.

Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство
Жереми Манзорро стал игроком "Тобола"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Костанайский "Тобол", подписавший накануне французского вингера Жереми Манзорро, продолжает обозначать себя в качестве претендента на самые высокие места в премьер-лиге. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему новые игроки могут помочь команде Григория Бабаяна в борьбе за чемпионство в этом году.

"Тобол" - один из самых активных в летний трансферный период клубов. Причем, костанайцы не делают массовых подписаний футболистов для количества, а предпочитают действовать точечно.

В атаке клуб "Тобол" произвел закономерные рокировки, пригласив на место вернувшегося в бельгийский "Зюлте Варегем" грузина Луки Зарандии, который был в аренде, Манзорро и экс-игрока "Иртыша" Карлоса Фонсеку. Оба в прошлом сезоне играли в павлодарском клубе и забили на двоих восемь голов в премьер-лиге: два - Фонсека и шесть - Манзорро (лучший бомбардир клуба в сезоне).

"Это уже в прошлом". Новичок "Тобола" прокомментировал информацию о драке с тренером "Шахтера"

В стартовавшем сезоне француз уже будучи игроком карагандинского "Шахтера" отметился одним голом в трех матчах, став одним из трех игроков, отличившихся на старте КПЛ.

Кстати, еще один бомбардир "Шахтера" в этом сезоне Бауыржан Турысбек тоже может вернуться в Костанай, где выступал в 2018 и 2019 годах. Хотя "Тобол" опроверг достоверность этой информации.

Что касается Фонсеки, то португалец, если не считать аннулированные результаты павлодарцев, снявшихся с КПЛ из-за финансовых проблем, был единственным автором гола в "Иртыше" в нынешнем сезоне. Вообще, Фонсека с 2015 года выступал в составе пятикратных чемпионов Казахстана, зарекомендовав себя одним из ключевых игроков клуба.

Кроме того, вполне вероятно, что в костанайском клубе дождутся атакующего полузащитника из Хорватии Ивана Пешича. Он выступал в Казахстане за "Шахтер" и "Кайсар".

Теперь, даже если Турысбек и Пешич не станут игроками "Тобола", в Костанае накапливается приличный атакующий потенциал и глубина состава. У форвардов Романа Муртазаева, Сенина Себаи и Оралхана Омиртаева имеется внушительная поддержка в лице перечисленных Фонсеки и Манзорро, а также ориентированных на атаку Руслана Валиуллина, Серикжана Мужикова, и Азата Нургалиева.

В общем и целом, костанайцы представляют собой грозную силу, к тому же "Тобол" не обременен в этом сезоне участием в еврокубках, в отличие от своих конкурентов, которые, скорее всего, начнут новый сезон в ЛЧ и ЛЕ, так и не дождавшись рестарта премьер-лиги.

Вагнер Лав в "Кайрате", Сейдахмет в "Жетысу", три новичка "Тобола". Таблица всех летних трансферов КПЛ

Напомним, "Тобол" делит третье место с "Астаной", набрав семь очков после трех туров. Костанайцы, наряду со столичным клубом и "Кайсаром", еще не проигрывали в премьер-лиге нынешнего сезона. С полной таблицей КПЛ можно ознакомиться здесь.

Добавим, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре, появился даже календарь на ближайшие четыре тура.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбольные трансферы КПЛ-2020 Иртыш ФК Шахтер ФК Кайсар ФК Тобол ФК Астана ФК Лига чемпионов Лига Европы

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:23
Футбол

Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство
Вчера
22:24
Футбол

Экс-спортдиректор "Окжетпеса" ответил на обвинения экс-игрока сборной Грузии в шантаже на 50 тысяч долларов
Вчера
21:46
Футбол

"Мой отец защищал цвета этого клуба". Экс-легионер "Иртыша" объяснил выбор "Шахтера""
Вчера
21:10
Футбол

Еркебулан Сейдахмет представлен в новом клубе
Вчера
19:09
Футбол

Ездивший на просмотр в "Тоттенхэм" футболист нашел новый клуб в КПЛ
Вчера
18:51
Футбол

Экс-игрок сборной Грузии заявил о практике отката в 50 тысяч долларов тренеру в казахстанском клубе
Вчера
18:19
Футбол

Коронавирус и вылет в ФНЛ. Как Куат пережил худшие полгода в карьере
Вчера
17:57
Футбол

Погасла еще одна звездочка? Почему Сейдахмет провалился в "Кайрате"
Вчера
16:42
Футбол

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
Вчера
15:57
Футбол

Я долетел до Алматы, но меня не пустили в Казахстан - австрийский футболист об уходе из "Тараза"
Вчера
14:56
Футбол

"Кайрат" отправил Сейдахмета в аренду
Вчера
11:54
Футбол

Неудачный опыт. Почему футболист сборной Казахстана передумал переходить в "Астану"
5 августа
23:16
Футбол

"Это уже в прошлом". Новичок "Тобола" прокомментировал информацию о драке с тренером "Шахтера"
5 августа
17:40
Футбол

Футболист казахстанского клуба вошел в топ худших трансферов европейского чемпионата
5 августа
17:07
Футбол

Клуб КПЛ объявил о подписании аргентинского футболиста
5 августа
14:25
Футбол

Покинувший "Кайсар" из-за сокращения зарплаты хорватский футболист нашел новый клуб
5 августа
13:00
Футбол

"Возвращение в КПЛ не будет шагом назад". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о будущем Куата
5 августа
12:39
Футбол

Шанс реанимировать карьеру. Почему экс-игроку сборной Казахстана нужно играть в первой лиге
5 августа
07:58
Футбол

Новичок КПЛ объявил о подписании трех футболистов
4 августа
23:34
Футбол

Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока "Кайрата" перейти в "Рубин"
4 августа
22:10
Футбол

"Тобол" объявил о трансфере французского футболиста
4 августа
21:12
Футбол

Экс-одноклубник Это'О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана
4 августа
20:02
Футбол

Аргентинский футболист близок к переходу в казахстанский клуб
4 августа
19:37
Футбол

"Кайсар" сделал заявление о переговорах своего капитана с "Астаной"
4 августа
17:31
Футбол

"Казахи захватывают РПЛ". Как в России отреагировали на возможный трансфер игрока "Кайрата" в "Рубин"
4 августа
17:17
Футбол

"Атырау" после поражения от "Кайрата" в матче с голом Вагнера Лава нашел еще одного соперника в Алматы
4 августа
16:43
Футбол

Сколько заплатит "Рубин"? Почему "Кайрат" должен получить компенсацию за игрока сборной Казахстана
4 августа
16:20
Футбол

Что дальше? Футболист "Астаны" на правах аренды сыграл последний матч за швейцарский клуб
4 августа
15:51
Футбол

Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в "Астану"
4 августа
14:53
Футбол

"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика