Экс-игрок сборной Грузии заявил о практике отката в 50 тысяч долларов тренеру в казахстанском клубе

Он приезжал на просмотр.

Фото: твиттер Зураба Цискаридзе©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:51
Экс-полузащитник сборной Грузии Зураб Цискаридзе в интервью Sports.ru заявил, что в 2015 году в "Окжетпесе" существовала практика отдать 50 тысяч долларов после подписания контракта. 

- Мог перейти в "Окжетпес" из Казахстана, там как-то играл Сычев. Приехал на сбор в Турцию по приглашению второго тренера, понравился, обо всем договорились. Но оказалось, что главный тренер берет с футболистов колоссальные деньги. 50 тысяч долларов после подписания контракта, - заявил Цискаридзе. 

- Он тебе лично сказал?

- Я с ним не разговаривал, но слышал, что он там решает и без этого отката в команду не попасть. Честно, не стал вникать в подробности, не хотел ни от кого зависеть - и уехал. Больше я с таким не сталкивался, но в некоторых местах понимал, что между агентом и тренером есть договор: "Я беру твоего игрока, но ты мне должен дать процент с контракта".

Отметим, что вместо "Окжетпеса" Цискаридзе в итоге уехал в США, где проживает с 11 лет, и стал выступать за "Сан-Антонио Скорпионс" из второй по силе лиги.

Самым известным клубом 33-летнего Цискаридзе был "Амкар", за который он играл в сезоне 2011/12. Начинал он карьеру во французском "Сете", а затем выступал за американский "Майами", канадские "Ванкувер Уайткэпс", "Монреаль Импакт", шведские "Йончеппинг" и "АФК Эскильстуна", таиландский "Бангкок Гласс", чешский "Теплице" и саудийский "Аль-Хазем", а сейчас защищает цвета финского РОПС. 

Добавим, что экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев выступал в "Окжетпесе" в 2015 году. Тогда кокшетауский клуб тренировал россиянин Владимир Муханов
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:51
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