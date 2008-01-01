Я долетел до Алматы, но меня не пустили в Казахстан - австрийский футболист об уходе из "Тараза"

Австрийский форвард Нильс Цатль
в интервью Kurier.at
рассказал, почему покинул "Тараз
".
28-летний Цатль успел провести в КПЛ-2020 два матча в марте. В гостевой игре с "Кайратом" (1:2) он забил
гол, а во встрече с "Ордабасы" (3:2) отметился
ассистом.
По словам Цатля, из-за ситуации с коронавирусом в Казахстане в аэропорту Алматы его не пустили в страну, поэтому ему пришлось лететь обратно в Австрию. Клуб и игрок приняли решение расторгнуть контракт.
"В Казахстан я попал через российского агента. Он спросил, интересен ли мне такой вариант. Я прилетел на сборы клуба в Турцию и спустя два дня подписал контракт.
В Казахстане все закрылось в один момент. Я сам прилетел в Вену 16 марта последним самолетом из Москвы.
В начале июня я должен был вернуться в Казахстан. Я добрался до Алматы, но мне не разрешили въехать в страну из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на то, что у меня есть виза и разрешение на работу, меня отправили обратно.
Я получил только две зарплаты. Я хотел бы полететь в Казахстан, но, к сожалению, не могу. Вернусь ли я в страну в будущем? Посмотрим, но уже есть несколько вариантов", - заявил Цатль.
Отметим, что в марте в КПЛ успели два полных тура, а третий прошел 1 июля. Рестарт чемпионата планировался 3 августа, но этого не случилось
из-за продления карантина. Новой датой возобновления сезона неофициально называется
17 августа.
В начале августа стало известно
, что 10 футболистов "Тараза" сдали положительные тесты на коронавирус.