Я долетел до Алматы, но меня не пустили в Казахстан - австрийский футболист об уходе из "Тараза"

В двух матчах у него гол и ассист.

Нильс Цатль. Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:57
Австрийский форвард Нильс Цатль в интервью Kurier.at рассказал, почему покинул "Тараз". 

28-летний Цатль успел провести в КПЛ-2020 два матча в марте. В гостевой игре с "Кайратом" (1:2) он забил гол, а во встрече с "Ордабасы" (3:2) отметился ассистом. 

По словам Цатля, из-за ситуации с коронавирусом в Казахстане в аэропорту Алматы его не пустили в страну, поэтому ему пришлось лететь обратно в Австрию. Клуб и игрок приняли решение расторгнуть контракт. 

"В Казахстан я попал через российского агента. Он спросил, интересен ли мне такой вариант. Я прилетел на сборы клуба в Турцию и спустя два дня подписал контракт. 

В Казахстане все закрылось в один момент. Я сам прилетел в Вену 16 марта последним самолетом из Москвы. 

В начале июня я должен был вернуться в Казахстан. Я добрался до Алматы, но мне не разрешили въехать в страну из-за новой вспышки коронавируса. Несмотря на то, что у меня есть виза и разрешение на работу, меня отправили обратно. 

Я получил только две зарплаты. Я хотел бы полететь в Казахстан, но, к сожалению, не могу. Вернусь ли я в страну в будущем? Посмотрим, но уже есть несколько вариантов", - заявил Цатль.

Отметим, что в марте в КПЛ успели два полных тура, а третий прошел 1 июля. Рестарт чемпионата планировался 3 августа, но этого не случилось из-за продления карантина. Новой датой возобновления сезона неофициально называется 17 августа. 

В начале августа стало известно, что 10 футболистов "Тараза" сдали положительные тесты на коронавирус. 
Метки:
Тараз ФК Коронавирус КПЛ-2020 Алматы Австрия
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:57
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