Погасла еще одна звездочка? Почему Сейдахмет провалился в "Кайрате"

Футболист сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет нынешний сезон отыграет на правах аренды в "Жетысу". Это может свидетельствовать о том, что полузащитник не проходил в состав "Кайрата" и не имел больших шансов заиграть при Алексее Шпилевском. О том, почему игрок провалился в алматинском клубе, рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Увы, в "Кайрате" в свое время завяли и другие талантливые футболисты - Бауыржан Байтана, Шерхан Бауыржан и другие ребята. Более того, после ухода из расположения "желто-черных" их карьера по большому счету не сложилась. К сожалению, и у Сейдахмета не получилось выдержать давление и проявить своих лучших качеств. И раз уж он сам попросился в аренду, то понимал, что в алматинском клубе на него всерьез не рассчитывают, по крайней мере, на данном этапе.



Это и понятно, поскольку нынешний главный тренер ставит команде совсем другую игру с высоким прессингом, тогда как энергозатратный и силовой футбол не совсем подходит Сейдахмету. Вот если бы в команде был специалист вроде Владимира Вайсса, доверявшего молодым игрокам, то Еркебулан, наверняка, играл бы чаще, если бы, конечно, доказывал свою состоятельность на тренировках. Хотя бывало, что и при Вайссе перспективная молодежь проседала, в чем она может винить только себя. Правда, Вайсс в тот период проповедовал совсем другой футбол. Болельщики прекрасно помнят, в какой атакующий футбол с многоходовыми комбинациями играл при нем "Кайрат". Именно этот стиль игры идеально подошел бы Сейдахмету.



С другой стороны, Сейдахмету было тяжело конкурировать за место в нынешнем составе, так как в средней и атакующей линиях подобраны достаточно квалифицированные исполнители, каждый из которых, не говоря уже о звездном бразильском новичке Вагнере Лаве, выглядит предпочтительнее воспитанника таразского футбола.



С другого боку, если "Кайрат" решился на приглашение Сейдахмета, то должен был как-то его встроить в свою игровую модель. Иначе зачем было за него отдавать "Уфе" 300 тысяч евро (данные Transfermarkt)?



И неизвестно, расправит ли он крылья в "Жетысу", потому что в талдыкорганском клубе также потребуется завоевывать место в составе, за одну лишь перспективность Дмитрий Огай не станет его ставить в старт. В любом случае это еще одно испытание, через которое необходимо пройти Сейдахмету.



Возможно, найдутся те, кто скажет, что ему только 20 лет и у него еще все впереди. И будут по своему правы. Но и на это можно парировать тем, что в этом возрасте пора демонстрировать более стабильную игру.



Как бы то ни было, хочется надеяться, что аренда в "Жетысу" закалит Сейдахмета и сделает его сильнее. Не хотелось бы, чтобы он пополнил список молодых игроков, не оправдавших в разное время надежд болельщиков "Кайрата".



Отметим, что Сейдахмет перешел из "Уфы" в "Кайрат" прошлым летом, подписав трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 300 тысяч евро. В предыдущем чемпионате провел 12 игр, забив один гол и отдав два ассиста. В нынешнем сезоне он еще не выходил на поле.