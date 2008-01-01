"Кайрат" отправил Сейдахмета в аренду

В алматинский клуб он перешел в 2019 году.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:56

Нападающий "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет перешел в талдыкорганский "Жетысу", сообщает официальный сайт алматинского клуба.

Речь идет об аренде 20-летнего игрока. В составе "Жетысу" он отыграет до конца текущего сезона.

"Футболист сам изъявил желание уйти в аренду, с целью получения большей игровой практики. Клуб пошел навстречу игроку.

Большая семья "Кайрата" желает Еркебулану плодотворной работы и результативной игры в составе "Жетысу", - говорится в сообщении клуба.

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Напомним, в "Кайрат" Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. В минувшем сезоне он провел за алматинцев 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.

В текущем сезоне премьер-лиги Сейдахмет не провел ни одного матча. 

 

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Метки:
Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК КПЛ-2020 Жетысу ФК Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:56
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