"Кайрат" отправил Сейдахмета в аренду

Нападающий "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет перешел в талдыкорганский "Жетысу", сообщает официальный сайт алматинского клуба.



Речь идет об аренде 20-летнего игрока. В составе "Жетысу" он отыграет до конца текущего сезона.



"Футболист сам изъявил желание уйти в аренду, с целью получения большей игровой практики. Клуб пошел навстречу игроку.

⠀

Большая семья "Кайрата" желает Еркебулану плодотворной работы и результативной игры в составе "Жетысу", - говорится в сообщении клуба.



Вагнер Лав дебютировал за "Кайрат" и забил гол



Напомним, в "Кайрат" Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. В минувшем сезоне он провел за алматинцев 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.



В текущем сезоне премьер-лиги Сейдахмет не провел ни одного матча.

Узнавайте первыми обо всех трансферах чемпионата Казахстана по футболу! Сохраняйте себе ссылку - и вы всегда будете в курсе последних переходов КПЛ-2020.