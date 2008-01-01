"На Шымбулак мы вернемся еще зимой". Как Вагнер Лав и его жена открывают для себя Алматы и Казахстан

Переход Вагнера Лава в "Кайрат" стал главным трансферном летнего окна в КПЛ. Как признался бразилец, на переезд в далекий Казахстан он не решился бы без супруги.



Лене Перес по профессии косметолог, но с 2011 года ее ритм жизни диктуется карьерой Вагнера. Пара вместе была в России, Китае, Монако, Турции и Бразилии, а теперь открывает для себя Алматы и Казахстан.



Лене не стала ждать, пока муж наладит быт, а прилетела в новую страну вместе с ним и дочкой. Остановка чемпионата даже помогла паре быстрее познакомиться с Казахстаном, а ситуация с коронавирусом - кажется, этому и не особо мешает. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как семья Вагнера Лава осваивается в Алматы.

Как только Вагнер перешел в "Кайрат", Лене написала в своем аккаунте в Instagram, что и представить не могла, где окажется ее муж.

"Казахстан. Никогда бы не подумала! Бог всегда удивляет нас. Вагнер, любовь моя, желаю тебе успеха и мудрости. Я верю, что все сработает. Ты знаешь, что можешь рассчитывать на меня каждый день, каждый час, всегда и везде. Я люблю тебя", - написала она.



И несмотря на то, что многие туристические места Алматы сейчас недоступны, Лав и его супруга успели побывать на "Шымбулаке". Лене так понравилось, что она решила вернуться туда зимой.

"Шымбулак - это горнолыжный курорт в Алматы. И это самый большой горнолыжный курорт в Центральной Азии. Мы вернемся зимой, чтобы увидеть все в снегу".



Как отметила Пирес, на "Шымбулаке" в отличие от города, намного холоднее.

"3200 метров над уровнем моря. Когда я покинула отель, было 25 градусов".



Из-за карантина Лене занимается фитнессом в своей квартире. Пока досуг в Алматы ограничен, но она успела вместе с дочкой посетить Esentai Mall.

Отметим, что для Лава это второй брак. Предложение своей возлюбленной бразилец сделал в 2013 году в скором времени после развода с первой женой Мартиньей де Соузой. От первого брака у футболиста двое детей - Лавиньо и Энцо, оба играют в футбол. Энцо живет в Рио и играет в системе "Мадурейры". Младший же Ловиньо - со своей матерью в Турции, и возможность видеться с ним было одной из главных причин, почему Вагнер играл в этом чемпионате.

По словам Пирес, предложение руки и сердца Вагнер сделал внезапно.

"Вагнер позвонил мне и сказал, чтобы я одевалась, - вспоминает Лене. - Он приготовил сюрприз. Когда я была готова, моя дочь постучала в дверь, дала мне букет цветов и сказала, что ее отец ждет меня внизу. Его не просто так называют "принцем".



В интервью на вопрос о том, нравятся ли ему девушки в Казахстане, Лав ответил: "Я женат. Я счастлив в браке, моя супруга очень красива, она невероятна".

Футболист подчеркнул, что если бы супруга с дочкой не поехали с ним, он едва ли бы решился на такой трансфер. По словам Лава, его семья ожидала трудности на новом месте, но все оказалось гораздо лучше. Обжиться им помогают бразильцы, проживающие в Алматы. Процесс адаптации Пирес тщательно записывает для истории в Instagram.





Напомним, за свою карьеру Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор" и "Бешикташ". В составе сборной Бразилии он сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.



