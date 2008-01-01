Неудачный опыт. Почему футболист сборной Казахстана передумал переходить в "Астану"

Футболист "Кайсара" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген был близок к переходу в "Астану" в летнее межсезонье. Однако трансфер не состоялся. И не только из-за нежелания Стойчо Младенова отпускать своего ключевого игрока перед дебютом в Лиге Европы. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz.



Если бы 29-летний полузащитник очень захотел вернуться в "Астану", то его было бы трудно удержать в родной команде. Все-таки в столице ему платили бы значительно больше. Однако Тагыберген не мог забыть неудачный опыт выступлений в составе северян в период 2016-2017 годов, вследствие чего вряд ли сильно рвался в расположение шестикратного чемпиона. Ему, по большому счету, не удалось за него ранее заиграть, тогда как до перехода в "Астану" отлично смотрелся в "Актобе", куда его пригласил Владимир Никитенко, под руководством которого он успешно играл в "Кайсаре".



Да, с астанчанами хавбек дважды выигрывал чемпионат и становился обладателем Кубка Казахстана. Однако основным игроком Станимира Стойлова не стал, довольствовавшись в основном выходами на замену. Например, за сезон 2016 года он провел всего 979 минут игрового времени в премьер-лиге. В 2017-м даже уходил в аренду в "Тобол" до лета, сыграв за костанайцев и астанчан в общей сложности 544 минуты. Тогда как за "Кайсар" в 2018-м - 1674 минуты, в 2019-м - 2542 минуты. Как говорится, почувствуйте разницу.



Кроме того, в стане "волков" Тагыберген обрел уверенность в своих силах и вышел на прежний уровень. Вернулся к своим привычным проходам и пушечным ударам из-за пределов штрафной площади. В итоге в прошлом сезоне забил четыре гола и отдал десять ассистов, в то время как в играх за "Астану" ему не удавались результативные передачи. Вдобавок удостоился капитанской повязки.



В этой связи идти в "Астану" не было большого смысла. Тем более в этом году и "Кайсар" будет выступать в еврокубках, а именно в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где лидерские качества Тагыбергена очень пригодятся команде.



В "Астану" же полузащитник может отправиться по завершении сезона. Правда, в одну реку дважды не войти.



Отметим, по данным Transfermarkt, в декабре Тагыберген продлил контракт с "Кайсаром" до конца 2021 года. При этом текущая стоимость игрока составляет 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне он успел сыграть четыре матча. Осенью кызылординцы дебютируют в Лиге Европы. Со списком их потенциальных соперников можно ознакомиться здесь.