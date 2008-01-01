"Это уже в прошлом". Новичок "Тобола" прокомментировал информацию о драке с тренером "Шахтера"

Французский полузащитник "Тобола" Жереми Манзорро в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о причинах своего ухода из "Шахтера". Он прокомментировал информацию о конфликте, который произошел у него с тренерским штабом "горняков".

- Жереми, поздравляю с переходом в новый клуб! Почему выбрали именно "Тобол"?

- Большое спасибо. Я рад находиться здесь, ведь это хорошая возможность для меня, как для игрока. Я слышал хорошие вещи о клубе и уровне организации в Костанае. Сейчас могу сказать, что я рад чувствовать себя частью "Тобола". Еще хотел бы поблагодарить руководство "Шахтера", а также моих представителей из Франции и Казахстана. Они сработали профессионально и оперативно.

- "Тобол" в этом году называют претендентом на чемпионство. Считаете ли вы, что это по силам вашей новой команде?

- Любой профессиональный спортсмен всегда ставит перед собой максимальные цели и хочет выигрывать титулы. Я знаю, что в этом году у "Тобола" высокие шансы побороться за трофей. Это была одна из главных причин, почему я здесь. Также хочу сказать, что я приложу максимум усилий, чтобы цели команды на сезон сбылись.

- В СМИ и социальных сетях писали, что у вас был конфликт с тренерским штабом "Шахтера". Правда ли это?

- У нас было некое недопонимание, но точно не драка. Такое иногда происходит между мужчинами. Это уже в прошлом. Я благодарен "Шахтеру" за время, что я провел там, и желаю им только лучшего. Там работают очень хорошие люди.

- Вы недолго играли в "Шахтере". Понравилось ли вам в этой команде?

- Мне было очень комфортно там находиться, предыдущий тренер собрал сильный коллектив, и мои партнеры по команде были хороши и как игроки, и как личности. У нас были отличные взаимоотношения.

- В "Тоболе" вы вновь воссоединитесь с Карлушом Фонсекой, с которым вместе играли в "Иртыше".

- Да, я рад снова стать с ним одноклубниками. Мы - хорошие друзья. Забавный факт: это уже четвертый клуб, за который мы играем вместе.

Напомним, контракт 28-летнего Манзорро с "Тоболом" рассчитан на полтора года. О его подписании было объявлено накануне. Текущий сезон футболист начинал в "Шахтере", где забил один гол в трех матчах КПЛ