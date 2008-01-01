"Астана" может совершить трансфер до старта еврокубков

Уже в середине августа ФК "Астана" стартует в квалификации Лиги чемпионов. Для качественного выступления в еврокубках и повышения конкуренции столичный клуб рассматривает возможность усиления состава, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Главный тренер столичного клуба Михал Билек настойчиво рекомендует руководству "Астаны" укрепить одну из позиций в команде. Предположительно это должен быть игрок середины поля. Клуб уже отправлял предложения Асхату Тагыбергену и Александру Меркелю - оба отказались.



На данный момент решения по возможному переходу нет. При этом в клубе исключают, что кто-либо покинет команду.



Напомним, "Астана" продолжает подготовку к сезону на базе национальных сборных в Талгаре. 18-19 августа столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. До сентября возможные домашние матчи в еврокубках команда проведет на стадионе "Центральный" в Алматы.