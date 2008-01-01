Клуб КПЛ объявил о подписании аргентинского футболиста

Петропавловский "Кызыл-Жар СК" подписал контракт с 30-летним аргентинским полузащитником Пабло Подио, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист начинал свою профессиональную карьеру у себя на родине в спортивном клубе "Плайоса". В 2008 году перебрался в Европу, играл за словацкий футбольный клуб "Шпорт". Благодаря успешному выступлению в 2017 году получил приглашение в чешский футбольный клуб "Фастав", в составе которого принял участие в матчах квалификационного раунда Лиги Европы. Также в 2018 году защищал цвета азербайджанской команды "Кешля". Ранее в КПЛ играл за "Иртыш".

Напомним, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен как итальянец.