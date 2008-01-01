Футболист казахстанского клуба вошел в топ худших трансферов европейского чемпионата

Болгарский футболист "Кайсара" Александр Колев оказался в топ-21 худших трансферов чемпионата Польши сезона-2019/20 по версии 2x45.info. До перехода зимой в кызылординский клуб он играл за "Ракув", сообщает корреспондент Vesti.kz.



"В Польше у него неплохо получалось в команде "Сандецья". Потом он переходил в "Арку" и "Ракув". За последний клуб сыграл всего шесть матчей, хотя должен был стать альтернативой в атаке Себастьяну Муселику, сильнейшему нападающему "Ракува". Хорошо, что зимой он уехал в Казахстан", - пишет издание.



Интересно, что ранее 27-летний болгарин попал в топ-11 худших игроков "Ракува" за последние десять лет. В зимнее трансферное окно легионер перешел в "Кайсар", подписав контракт до конца текущего года.



Примечательно, что в 2016 году к игроку предметный интерес проявлял "Атырау", но тогда он отказался ехать в казахстанский клуб, несмотря на предложенные "нефтяниками" хорошие финансовые условия.



Колев также выступал за болгарские "Ботев", "Берое", бельгийские "Вербрудеринг Гел" и "Дессель Спорт".



В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча за "Кайсар", результативными действиями не отметился.



Отметим, что чемпионат Казахстана должен был возобновиться 3 августа, но рестарт сезона отложили. Осенью кызылординцы дебютируют в Лиге Европы со второго отборочного раунда. С их потенциальными соперниками можно ознакомиться здесь.