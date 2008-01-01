Покинувший "Кайсар" из-за сокращения зарплаты хорватский футболист нашел новый клуб

Он уехал из Казахстана.

Иван Пешич. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 14:25

28-летний хорватский экс-футболист "Шахтера" и "Кайсара" Иван Пешич отправился в украинскую "Ворсклу", сообщает KazFootball.kz.

"Футболист прибыл в расположение украинского клуба и попытается доказать свою состоятельность", - говорится в сообщении.

Полузащитник прибыл в Казахстан в 2019 году. В карагандинский "Шахтер" он перешел из бухарестского "Динамо". За "горняков" сыграл 33 матча и забил восемь мячей. Нынешний сезон начинал в составе "Кайсара", где сыграл один матч. Еще одна игра против "Иртыша" была аннулирована.

Напомним, Пешич объявил об уходе из "Кайсара", в который перешел зимой, после того, как кызылординский клуб сократил зарплаты игрокам на 40 процентов из-за уменьшения бюджета на 2,5 миллиарда тенге.

 

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Метки:
Кайсар ФК Шахтер ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Украина Хорватия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:25
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