Новичок КПЛ объявил о подписании трех футболистов

Новички поиграли в КПЛ и прошли академию "Оле Бразил".

Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 07:58
Актауский "Каспий" на официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя футболистами.

Так, одним из новичков клуба стал полузащитник Арман Нусип. В первенстве Казахстана начал выступать в 2011 за ФК "Цесна" (Алматы). Начиная с 2012 года на протяжении нескольких сезонов играл в дублирующем составе ФК "Кайрат". Имел игровой опыт в "Кайсаре" и "Алтае". В сезонах 2019-2020 выступал за павлодарский "Иртыш".

Также состав команды пополнил павлодарский защитник Рафхат Аслан, являющийся выпускником бразильской академии футбола "Оле Бразил". Имеет большой опыт выступления за юношеские сборные Казахстана U-19, U-21 на молодежных чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов. С 2014 года на постоянной основе выступает за клубы казахстанской премьер-лиги. Последние три сезона защитник провел в "Иртыше". 

Соглашение с "Каспием" заключил и воспитанник клуба Максат Тайкенов. Отучившись в футбольной академии "Оле Бразил", игрок начал спортивную карьеру в ФК "Байтерек" (Астана). С 2017 года Тайкенов защищал цвета родного клуба "Каспий", в составе которого стал серебряным призером первой лиги сезона 2019 года.

После трех туров "Каспий" занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице КПЛ, не набрав очков. Возобновление чемпионата ожидается в середине августа. 
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Сегодня 07:58
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