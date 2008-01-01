"Тобол" объявил о трансфере французского футболиста

Французский полузащитник Жереми Манзорро перешел в "Тобол". Об этом объявил официальный сайт костанайцев.



Текущий сезон Манзорро начинал в "Шахтере" и забил один гол в трех матчах КПЛ, принеся карагандинцам 1 июля победу над "Ордабасы" - 1:0. В прошлом году француз выступал за павлодарский "Иртыш" - в его активе шесть мячей и шесть ассистов в 26 играх.



До Казахстана в карьере 28-летнего Манзорро были литовские "Жальгирис" и "Судува", иранский "Пайкан", кипрский "Антортосис", болгарские "Славия" и "Черноморец" и французские "Бур-ан-Бресс-Перронна" и "Реймс".



Контракт Манзорро с "Тоболом" будет рассчитан на полтора года. Другие детали соглашения не уточняются.