Экс-одноклубник Это'О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана

Известный российский защитник Али Гаджибеков
вел переговоры с казахстанскими клубами, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В услугах игрока были заинтересованы "Тараз
" и "Окжетпес
". Сам Гаджибеков планировал отправиться в КПЛ, но в последний момент передумал и решил остаться в России - он подписал контракт с "Чайкой" из второй по силе лиги.
Таблица всех трансферов КПЛ
30-летний Гаджибеков - воспитанник "Анжи", за который выступал с 2006 по 2016 год. В клубе из Махачкалы он играл вместе с экс-игроком "Барселоны" Самуэлем Это'О и бывшей звездой "Реала" Роберто Карлосом
. Также в родном клубе он пересекался с французом Лассана Диарра
и бразильцем Виллианом
.
Всего за "Анжи" Гаджибеков сыграл 168 матчей и забил три гола. Также он выступал за "Крылья Советов", "Енисей" и "Нижний Новгород". В 2011 году защитник провел три матча за вторую сборную России.