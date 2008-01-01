Аргентинский футболист близок к переходу в казахстанский клуб

У него три паспорта.

Пабло Подио. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:02
Аргентинский полузащитник Пабло Подио близок к переходу в петропавловский "Кызыл-Жар СК". 

Как сообщает журналист Айдын Кожахмет в Instagram, стороны уже обговорили все условия. Трансфер может случиться в ближайшее время. 

30-летний Подио начинал сезон в "Иртыше", за который успел отдать одну голевую передачу в двух матчах. В конце мая павлодарский клуб объявил о снятии с КПЛ, после чего все игроки стали свободными агентами. 

Таблица всех летних трансферов КПЛ

Всю карьеру Подио проводит за пределами Аргентины. С 2008 по 2017 год он выступал в Словакии за местный "Шпорт", а до "Иртыша" - за чешский "Фастав Злин", из которого в первой половине 2018 года уезжал в аренду в азербайджанскую "Кешлю".

Интересно, что у Подио есть паспорта Аргентины, Италии и Словакии. В КПЛ-2020 он был заявлен как итальянец. 
Метки:
Кызыл-Жар СК Иртыш ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Аргентина
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:02
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