"Кайсар" сделал заявление о переговорах своего капитана с "Астаной"

В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал 10 ассистов.

Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:37
Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген решил остаться в "Кайсаре", несмотря на интерес "Астаны". Об этом говорится в заявлении кызылординского клуба. 

"С открытием летнего трансферного окна наш капитан Асхат Тагыберген был на прицеле у шестикратного чемпиона страны "Астаны". Но Асхат решил остаться с волками. Опыт и характер игры Асхата непременно дадут свои плоды в предстоящих играх чемпионата и Лиги Европы", - говорится в сообщении "Кайсара". 

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За "Астану" Тагыберген уже выступал с 2015 по 2017 год. Он забил четыре гола в 35 матчах, дважды стал чемпионом Казахстана и выиграл Кубок. 

В родной "Кайсар" Тагыберген вернулся в 2018 году. Также в карьере 29-летнего хавбека были "Актобе" и "Тобол". 

В текущем сезоне Тагыберген провел три матча и не отметился результативными действиями, но в прошлом чемпионате забил четыре гола и отдал 10 ассистов в 30 играх. Вместе с родным клубом он завоевал Кубок Казахстана. 
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Кайсар ФК Астана ФК КПЛ-2020 Лига Европы Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:37
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