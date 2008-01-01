"Кайсар" сделал заявление о переговорах своего капитана с "Астаной"

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген
решил остаться в "Кайсаре", несмотря на интерес "Астаны". Об этом говорится в заявлении кызылординского клуба.
"С открытием летнего трансферного окна
наш капитан Асхат Тагыберген был на прицеле
у шестикратного чемпиона страны "Астаны". Но Асхат решил остаться
с волками. Опыт и характер игры Асхата непременно дадут свои плоды в предстоящих играх чемпионата и Лиги Европы", - говорится в сообщении "Кайсара".
Таблица всех летних трансферов КПЛ
За "Астану" Тагыберген уже выступал с 2015 по 2017 год. Он забил четыре гола в 35 матчах, дважды стал чемпионом Казахстана и выиграл Кубок.
В родной "Кайсар" Тагыберген вернулся в 2018 году. Также в карьере 29-летнего хавбека были "Актобе" и "Тобол".
В текущем сезоне Тагыберген провел три матча и не отметился результативными действиями, но в прошлом чемпионате забил четыре гола и отдал 10 ассистов в 30 играх. Вместе с родным клубом он завоевал Кубок Казахстана.