Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в "Астану"

Он дважды становился чемпионом страны.

Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:51
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген доиграет сезон в кызылординском "Кайсаре", сообщает KazFootball.kz.

Ранее сообщалось, что Тагыберген был близок к возвращению в "Астану", и даже прилетал в столицу для согласования контракта.

Однако по информации источника, главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов не отпустил капитана команды в другой клуб перед важными матчами в квалификации Лиги Европы.

Тагыберген уже вернулся в расположение "волков" и принял участие в товарищеском матче против "Кырана" (5:2), забив гол.

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За "Астану"Тагыберген выступал в 2016-2017 годах, сыграл 35 матчей и забил четыре гола. В составе столичного клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и однажды обладателем Кубка страны.

Также в его карьере был "Актобе" и "Тобол". За "Кайсар" выступал в 2008-2012 и 2018-2020 годах. Всего в премьер-лиге провел 248 матчей и забил 19 мячей.
Метки:
Кайсар ФК Астана ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:51
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