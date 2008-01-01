Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в "Астану"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген
доиграет сезон в кызылординском "Кайсаре"
, сообщает KazFootball.kz
.
Ранее сообщалось, что Тагыберген был близок к возвращению в "Астану",
и даже прилетал
в столицу для согласования контракта.
Однако по информации источника, главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов
не отпустил капитана команды в другой клуб перед важными матчами в квалификации Лиги Европы
.
Тагыберген уже вернулся в расположение "волков" и принял участие в товарищеском матче против "Кырана" (5:2), забив
гол.
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За "Астану"Тагыберген выступал в 2016-2017 годах, сыграл 35 матчей и забил четыре гола. В составе столичного клуба он дважды становился чемпионом Казахстана и однажды обладателем Кубка страны.
Также в его карьере был "Актобе" и "Тобол". За "Кайсар" выступал в 2008-2012 и 2018-2020 годах. Всего в премьер-лиге провел 248 матчей и забил 19 мячей.