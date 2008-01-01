"Казахи захватывают РПЛ". Как в России отреагировали на возможный трансфер игрока "Кайрата" в "Рубин"

Его стоимость составляет 650 тысяч евро.

Еркебулан Тунгышбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:31
Футболист "Кайрата" и сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев в ближайшее время может подписать контракт с казанским "Рубином". Любители российской премьер-лиги достаточно неоднозначно отреагировали на этот возможный трансфер. Их комментарии ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

maksi999
Казахи захватывают РПЛ.

Илья Соломатин
Теперь казахов все разбирают. Ну и зачем нужен этот лимит? Вместо них могли быть игроки сильнее.

oihho2020
Как пожар в степи хлынули казахи на Русь.

Анонимно
Нормально. Тренеры Слуцкий и Козко, в защите Тарасов, Старфельд и Уремович. в атаке Кварацхелия, в полузащите Йевтич, Бакаев, Давиташвили, будет Тунгышбаев. Полный интернационал. Как в лучших домах Парижа.

kirik-lyagin
Допускаю, что вместо Данченко, которого из-за лимита могут продать. Тунгышбаев хоть и полузащитник, но есть опыт игры правым защитником. Слуцкий любит атакующих крайних в обороне - если уж из Зуева сделали левого атакующего защитника, то может быть и Тунгышбаева берут с этим прицелом.

argonavt65
Да уж, усиление однако...

denis8914
Пора наш чемпионат переименовывать в чемпионат Азии.

Wolf-71614 часов
А я научился уже выговаривать имя и фамилию игрока, пусть приходит... 

Анонимно
Странно, всего три матча провел, ничего не забил, неужели это усиление для команды или опять отмыв бабла?

Футболист сборной Казахстана и "Кайрата" перейдет в клуб российской премьер-лиги

Отметим, что 25-летний Тунгышбаев выступает за "Кайрат" с 2019 года, проведя в премьер-лиге 17 игр, в которых результативными действиями не отметился. Ранее успешно защищал цвета "Ордабасы", воспитанником которого и является. С 2016 года начал привлекаться в сборную Казахстана, до этого играл за юношескую и молодежную сборные. Текущая стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 650 тысяч евро.

В "Рубине" высказались о переходе футболиста сборной Казахстана из "Кайрата" 
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Сборная РК по футболу Рубин Премьер-лига России Футбольные трансферы Ордабасы ФК
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