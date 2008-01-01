"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне

Новичок "Кайрата"
бразильский нападающий Вагнер Лав
дал большое интервью "Матч ТВ
", в котором рассказал о своем месте проживания в Алматы, первых словах на казахском языке, сравнил президента ЦСКА Евгения Гинера
с Кайратом Боранбаевым
, а также рассказал о готовности играть на позиции защитника и возможном уходе из клуба в случае невозобновления чемпионата.
Вагнер Лав дебютировал за "Кайрат" и забил гол
- Как лучше к вам обращаться? Официально - Вагнер Лав? Или можно звать Вагой, Ваней?
- Да как хотите, как вам удобно. Все годится. Есть люди, которые зовут меня Вагнер Лов, и это тоже нормально. Но имя Ваня мне нравится больше всех, потому что так зовут мою сестру.
- Вы в курсе, сколько было в России шума по поводу вашего возможного возвращения в ЦСКА? Вся страна встала на уши.
- Когда начались эти разговоры, а потом возникла и сама вероятность еще немного поиграть за ЦСКА, я был по-настоящему удивлен: столько новостей в интернете, столько личных сообщений от российских болельщиков! Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Такое теплое отношение… Похоже, я не зря столько лет играл в футбол в России.
- Вас, несмотря на звездный статус, ждет небольшой экзамен. Первый вопрос: на каком месте закончил сезон-2019/20 ЦСКА?
- Извините, я не знаю.
- Как же так? Почему?
- Смотрите, как было дело. Чемпионат России возобновился, если не ошибаюсь, 20 июня. В это время я уже был погружен историю с "Кайратом", готовился к переезду в Казахстан, думал о своей новой команде. В общем, переключился и за российской лигой следить перестал, потому что появились новые важные цели. Трудности путешествия, адаптация, тренировки - у меня много шансов оправдаться перед ЦСКА и его болельщиками.
- Уважение за профессионализм. Тогда знайте, что ЦСКА занял 4-е место в РПЛ и будет играть в Лиге Европы. Может, например, попасть в одну группу с "Кайратом".
- О, это был бы лучший вариант.
- Говорят, настоящий бразилец не может наслаждаться жизнью нигде, кроме Бразилии. Так и есть?
- Наверное, я неправильный бразилец. Мне хорошо везде, в любой точке мира, куда заносит судьба. Я играл в разных странах, и некоторые люди думали, что я страдаю. Когда я много лет назад собирался в Россию, мне говорили, что я обязательно замерзну в сугробе. Пугали, когда поехал в Китай. Потом пугали Турцией. В этом году - Казахстаном. На самом деле все получалось наоборот. Ни одного исключения!
- Мне повезло провести в Бразилии почти месяц в 2014 году. Тогда я быстро понял, как мы похожи: уже через неделю чувствовал себя как дома, разве что с языком трудности. А вы успели почувствовать себя алмаатинцем?
- Очень красивый, приятный, теплый город. Просто замечательный. Все, что нужно бразильцу, здесь есть. Включая правильные рестораны, где готовят правильное мясо. Да, я замечательно себя здесь чувствую.
- Готовы признать, что настоящий бараний шашлык, приготовленный на саксауле в предгорьях Заилийского Алатау, - это гораздо вкуснее, чем шуррашку?
- Вкусный! Такой вкусный! Но не могу сказать, что вкуснее шуррашку. Шуррашку - не просто закуска. Это изысканное, благородное блюдо. Тысяча разных рецептов и вкусов…
- Говорят, вы привезли в Алматы личного повара. Это правда?
- Нет. С нами приехала няня, которая много времени проводит с нашей дочкой, и еще одна девушка, которая помогает по всем бытовым направлениям сразу. Готовит она прекрасно, но это не главная ее обязанность.
- Как прошел ваш сегодняшний день?
- Он был полностью в моем распоряжении. Провел чудесное время дома с семьей, потом поехал на интервью с "Матч ТВ". У нас в Алматы очень жарко, не всегда есть желание выходить на улицу. Если честно, желание одно: включить кондиционер и поиграть с дочкой. Но вечером будет тренировка.
- Знаю, что вам подбирали дом поближе к горам, где прохладно, свежий воздух. Нашли подходящий?
- Предлагали разные варианты. Но в итоге мы остановились на очень хорошей квартире. Современный жилой комплекс, называется "Есентай-молл".
- Там и все прежние звезды "Кайрата" жили, включая Аршавина и Тимощука.
- Горы совсем рядом. Фантастическая панорама.
- Есть что-то общее у президента ЦСКА господина Гинера и президента "Кайрата" господина Боранбаева? Кроме того, что они успешные, состоявшиеся люди?
- Как раз этим они и похожи: оба - сильные президенты. Просто близнецы.
- Недавний кумир футбольной Алматы - бразилец Исаэль Барбоза, который довольно долго играл за "Кайрат" и немало забивал. Знаете его?
- Мы не знакомы, но, конечно же, я слышал его историю. Она очень красивая. Барбоза создал себе хорошее имя, оставил в Казахстане добрую память о Бразилии.
- Чем, кроме деловых рекомендаций, помогает вам кайратовский физиотерапевт Диого Лейте?
- Мы говорим на одном языке - это само по себе огромная помощь. Благодаря Диого у меня нет никаких проблем в тренировочной или восстановительной работе. Мне все понятно. Но и других тем для общения у нас хватает. В Алматы не так много бразильцев, чтобы их не замечать.
- Серьезные люди уверяют, будто Вагнер Лав на тренировках выглядит круче самого Аршавина. Дриблинг на уровне, мяч не отнять, удары неберущиеся. Это правда?
- У меня нет такой информации. Мне никто об этом не говорил. И я не могу знать, как выглядел в "Кайрате" Аршавин. Зато про себя знаю, что стараюсь прогрессировать каждый день. Я несколько месяцев тренировался в одиночку и всего три недели нахожусь в команде. Это большое удовольствие. Особенно работа с мячом. Когда я с мячом - я счастлив. Я думаю только о хорошем.
- Рестарт чемпионата Казахстана, к сожалению, в очередной раз отложен. Но все-таки: какую роль вам предложили в игровой схеме "Кайрата"? Скажем, придется отрабатывать назад или можно играть на чистых мячах?
- Тренеры видят, что и как я умею на поле. Мое дело - работать, пробиваться в основной состав. А на какой позиции меня будут использовать, если пробьюсь, - неважно.
- А вдруг поставят левым защитником?
- Буду играть левым защитником.
- С регулярными подключениями к атакам, хочется верить?
- Если современный фланговый защитник недорабатывает в атаке, его быстро переводят в запас. В лучшем случае.
- Какой бомбардирский результат - норма для 36-летнего форварда? 10 мячей в сезоне, 15, 20?
- Даже не прикидывал, честно. Чем больше забью - тем лучше, потому что "Кайрат" должен стать чемпионом. Вот так я думаю.
- 9-й номер в кайратовской заявке - непременное условие? Если бы он был прочно занят, какой бы выбрали?
- Нет, я ни на чем не настаивал, никого специально не просил. Просто повезло, что "девятка" досталась мне. В случае чего попросил бы 99-й.
- Если карантин, а вместе с ним пауза в чемпионате, продлится, так и будете тренироваться в Алматы, пока контракт не закончится? Или в него вписаны пункты, позволяющие уйти в особых случаях?
- Есть бумага со всеми подписями, а есть устные договоренности с президентом. Раскрывать условия нашего соглашения я не имею права. Но там все как обычно: некоторые позиции в пользу футболиста, некоторые - в пользу клуба. Нормальная ситуация. День, когда начнется чемпионат Казахстана, я буду считать праздником. Но если он вдруг не начнется, мне будет стыдно получать деньги просто за то, что я приехал потренироваться на базе "Кайрата".
- В Бразилии, как и в Казахстане, сейчас непростая ситуация с пандемией…
- Очень сложная, да. Мы к ней оказались не полностью готовы. Мир живет под давлением, и я переживаю не только за Бразилию, но и за всю планету. Пока у нас нет вакцины, которая могла бы спасать людей. Надеюсь, она появится в ближайшее время.
- Чем планирует заниматься супруга, пока вы будете забивать за "Кайрат"? Она, судя по соцсетям, активная, спортивная девушка.
- Сейчас в Алматы с активностью сложно: слишком много ограничений. Поэтому Лене устраивает фитнес-тренировки дома. Пока я на работе, у нее хватает забот.
- Много русских слов помните?
- В целом я русскую речь понимаю. По крайней мере, многое из того, о чем идет разговор. Но как только сам пытаюсь что-то сказать - все в голове путается, слова теряют смысл, мысль ломается. Плохо выходит, и я умолкаю.
- А как насчет казахских?
- Ничего. Ноль.
- Хотите первый урок? Для начала ровно два слова — салам и рахмет. Привет и спасибо. Olá и obrigado. С ними в Казахстане вам открыты все двери.
- Раххх-мет! Я запомню.
- А слово "Астана" что-нибудь для вас значит?
- Что это?
- Это бессменный чемпион Казахстана по футболу.
- А, теперь понял! Но чемпионом должен быть "Кайрат".
- Сколько еще лет будет продолжаться ваша карьера?
- Сколько выдержит мое тело.
- Уже знаете, чем будете заняты после?
- Даже думать об этом не собираюсь. Я хочу еще немного поиграть, если никто не против.