Что дальше? Футболист "Астаны" на правах аренды сыграл последний матч за швейцарский клуб

Нападающий "Астаны" и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга провел последний матч за швейцарский "Лугано", за который выступал на правах аренды с февраля, передает корреспондент Vesti.kz.



В выездной встрече 36-го тура его клуб переиграл "Ксамакс" - 1:0, завершив сезон с 47 очками на пятом месте из десяти. Решающий мяч на 72-й минуте забил Кристофер Люнгойи, а Янга вышел в старте и отыграл без замены. Прошедший матч стал для него 13-м в составе "Лугано", в своем активе имеет две результативные передачи.







По данным Transfermarkt, арендное соглашение Янги с "Лугано" истекает 4 августа. Пока неизвестно, будут ли швейцарцы продлевать аренду или выкупать его трансфер у "Астаны", с которой у форварда действует соглашение до 30 июня 2022 года. При этом не исключено, что Янга отправится в аренду в другой клуб, поскольку чемпион Казахстана не особо рассчитывает на него..



В "Астану" Янга перешел летом 2018 года из бельгийского "Гента". Во всех турнирах провел 64 матча, забил 11 голов, причем 10 из них в КПЛ, и отдал три асссиста. Ранее форвард играл за словацкий "Тренчин", нидерландские "Дордрехт", "Эксельсиор", "Виллем II" и кипрскую "Омонию".



За сборную Кюрасао Янга выступает с 2016 года. Текущую стоимость 28-летнего нападающего Transfermarkt оценивает в 900 тысяч евро.