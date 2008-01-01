"Тобол" сделал заявление по трансферу футболиста сборной Казахстана

Сезон нападающий начал в "Шахтере".

Бауыржан Турысбек (15). Фото: КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:12
Костанайский "Тобол" прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего сборной Казахстана Бауыржана Турысбека.

"В СМИ появилось сообщение о том, что ФК "Тобол" ведет переговоры о возвращении в состав команды нападающего Бауыржана Турысбека.

ФК "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Нападающий уже выступал в форме костанайской команды и внес весомый вклад в ее развитие, однако в данный момент Бауыржан не входит в список трансферных целей клуба", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист расстанется с карагандинским "Шахтером" и может вернуться в "Тобол". Также у игрока есть предложения от "Тараза" и "Каспия".

В "Шахтер" Турысбек перешел в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол - в ворота "Кайрата" (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Жетысу", сербский "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак", "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола. 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 12:12
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