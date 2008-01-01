"Кайрат" объявил результаты тесты у футболистов на коронавирус

Алматинский клуб возглавляет таблицу КПЛ.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:04
Футболисты и тренерский штаб "Кайрата" прошли тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы рады, что все тесты игроков и персонала команды в очередной раз показали отрицательный результат.

Мы призываем всю нашу огромную семью беречь себя и близких, соблюдать все карантинные меры, чаще дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - говорится в сообщении клуба.

"Кайрат" с девятью очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ. Алматинский клуб на два балла опережает "Тобол" и "Астану", которые провели на матч меньше.

Рестарт КПЛ планировался на 3 августа, но перенесен из-за продления карантина в стране. Новой датой возобновления чемпионата называется 17 августа.
Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:04
© 2008 - 2020 ТОО «EML»