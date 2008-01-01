Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал

Полузащитник "Тамбова" Павел Карасев
заключил контракт с карагандинским "Шахтером"
, но передумал играть в Казахстане.
По информации "Матч ТВ
", 28-летний российский футболист сейчас пытается разорвать соглашение с "горняками". Сам Карасев отказался комментировать ситуацию.
Отмечается, что игрок присоединится к "Тамбову", за который выступал в прошлом сезоне. В минувшем чемпионате России Карасев провел 27 матчей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за "СКА-Хабаровск" и "Анжи".
Добавим, что на просмотр в "Тамбов" отправился
казахстанский защитник Тимур Рудосельский
. Игрок должен был подписать контракт с "Кайсаром", однако вновь решил попробовать свои силы за границей.