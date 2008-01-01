Клуб КПЛ подписал экс-капитана молодежной сборной Казахстана и воспитанника "Кайрата"

Обоим по 26 лет.

Рафкат Аслан. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:53
Защитник Рафкат Аслан и хавбек Арман Нусип после снятия "Иртыша" с казахстанской премьер-лиги продолжат карьеры в "Каспии". По данным телеграм-канала "Гол емес", игроки уже подписали контракты. 

26-летний Аслан в текущем сезоне на поле не выходил. За "Иртыш" он выступал с 2018 года. До этого в карьере экс-капитана молодежной сборной Казахстана были "Актобе", "Тобол" и "Байтерек". 

Один матч в текущем сезоне провел 26-летний Нусип. В "Иртыш" он перешел в прошлом сезоне и провел 22 матча в КПЛ. До этого в его карьере были "Алтай", "Кайсар", алматинский ЦСКА и родной "Кайрат", где он играл за вторую команду.

Таблица всех трансферов КПЛ 

Отметим, что "Каспий" потерпел три поражения в трех матчах КПЛ-2020. Актаусцы, вернувшиеся в высшую лигу спустя 20 лет, идут десятыми и опережают "Окжетпес" лишь по дополнительным показателям. 
Метки:
КПЛ-2020 Каспий Иртыш ФК Кайрат ФК Тобол ФК Актобе ФК Кайсар ФК Алтай
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:53
© 2008 - 2020 ТОО «EML»