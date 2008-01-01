Клуб КПЛ подписал экс-капитана молодежной сборной Казахстана и воспитанника "Кайрата"

Защитник Рафкат Аслан
и хавбек Арман Нусип
после снятия "Иртыша
" с казахстанской премьер-лиги
продолжат карьеры в "Каспии
". По данным телеграм-канала "Гол емес
", игроки уже подписали контракты.
26-летний Аслан в текущем сезоне на поле не выходил. За "Иртыш" он выступал с 2018 года. До этого в карьере экс-капитана молодежной сборной Казахстана были "Актобе", "Тобол" и "Байтерек".
Один матч в текущем сезоне провел 26-летний Нусип. В "Иртыш" он перешел в прошлом сезоне и провел 22 матча в КПЛ. До этого в его карьере были "Алтай", "Кайсар", алматинский ЦСКА и родной "Кайрат", где он играл за вторую команду.
Таблица всех трансферов КПЛ
Отметим, что "Каспий" потерпел три поражения в трех матчах КПЛ-2020. Актаусцы, вернувшиеся в высшую лигу спустя 20 лет, идут десятыми и опережают "Окжетпес" лишь по дополнительным показателям.