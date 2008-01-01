Воспитанник ЦСКА покинул казахстанский клуб и отправился в российскую премьер-лигу

В КПЛ-2020 он успел отдать одну голевую передачу.

Лайонел Адамс. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:18
Российский защитник Лайонел Адамс покинул "Каспий", сообщает официальный сайт актауского клуба. 

По данным Meta-ratings.kz, Адамс отправился на просмотр в "Тамбов" из российской премьер-лиги. Вместе с ним клуб пригласил на просмотр казахстанского защитника Тимура Рудосельского

Контракт с "Каспием"Адамс расторг по взаимному согласию сторон. В актауский клуб он перешел зимой и успел отдать одну голевую передачу за два матча в КПЛ. 

Таблица всех трансферов КПЛ

25-летний Адамс до Казахстана играл за белорусскую "Ислочь", испанскую "Серседу", армянский "Бананц", российские КАМАЗ, "Волга" (Тверь) и "Енисей". В начале карьеры защитник, который имеет нигерийские корни и воспитывался в академии ЦСКА, ездил на сборы с главной командой, но в итоге за армейцев не дебютировал.
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Каспий Премьер-лига России Футбольные трансферы КПЛ-2020 ЦСКА
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:18
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