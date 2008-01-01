Воспитанник ЦСКА покинул казахстанский клуб и отправился в российскую премьер-лигу

Российский защитник Лайонел Адамс
покинул "Каспий
", сообщает официальный сайт
актауского клуба.
По данным Meta-ratings.kz
, Адамс отправился на просмотр в "Тамбов
" из российской премьер-лиги
. Вместе с ним клуб пригласил
на просмотр казахстанского защитника Тимура Рудосельского
.
Контракт с "Каспием"Адамс расторг по взаимному согласию сторон. В актауский клуб он перешел зимой и успел отдать одну голевую передачу за два матча в КПЛ.
Таблица всех трансферов КПЛ
25-летний Адамс до Казахстана играл за белорусскую "Ислочь", испанскую "Серседу", армянский "Бананц", российские КАМАЗ, "Волга" (Тверь) и "Енисей". В начале карьеры защитник, который имеет нигерийские корни и воспитывался в академии ЦСКА, ездил на сборы с главной командой, но в итоге за армейцев не дебютировал.