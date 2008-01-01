Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" заинтересовал российский топ-клуб

Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип попал в сферу интереса московского "Локомотива". Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет, 20-летний игрок находится на "карандаше" у топ-клуба российской премьер-лиги.

"Селекционный отдел "Локо" очень высоко оценивает потенциал Алипа. Но в стане "железнодорожников" прекрасно осведомлены о том, что Кайрат Боранбаев пока не намерен отпускать своего основного центрального защитника. Во всяком случае, пока идет борьба за чемпионский титул и впереди есть матчи Лиги Европы. Поэтому пока со стороны московского клуба нет никаких попыток выкупить трансфер или обозначить свой интерес иным образом", - пишет Кожахмет.

Напомним, что казахстанцы с нового сезона, который стартует в РПЛ уже в августе, не будут считаться легионерами из-за правила о гражданах ЕАЭС. Ранее уже сообщалось, что к Алипу есть интерес со стороны зарубежных чемпионатов, в том числе российского. Сам футболист в одном из интервью ответил, что готов рассмотреть такое предложение.

В сезоне РПЛ-2019/20 "Локомотив" занял второе место. Алип отыграл без замены все четыре матча "Кайрата" в текущем сезоне КПЛ, который дважды прерывался. За главную команду алматинцев уроженец Актау дебютировал в 2018 году.